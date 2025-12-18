[SC인터뷰] "저도 결핍 많아요"..'자백의 대가' 전도연, 20대 男…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 전도연(52)이 50대의 나이에도 결핍을 채워가는 재미를 느끼고 있다.
'자백의 대가'는 수많은 '교체'와 '변화'를 거쳐 탄생한 작품이다. 이응복 감독이 최초 연출자로 거론됐으나, 건강상의 이유로 하차했고, 추후 심나연 감독도 제작 과정에서의 잡음 끝에 하차했다. 또한 송혜교와 한소희가 먼저 캐스팅이 됐었으나, 동반 하차하면서 표류했던 상황이다. 이후 전도연과 김고은이 '자백의 대가'의 손을 잡아 작품이 세상에 나올 수 있었다. 전도연은 이에 대해 "저도 늘 1순위일 수 없고, 차선이 최선이 되는 경우들이 많기 때문에 크게 뭘 생각하지는 않았던 것 같다"고 담담히 답했다.
전도연은 '자백의 대가'를 포함해 지난해 연극 '벚꽃동산', 그리고 영화 '리볼버', '굿뉴스' 등 다양한 작품에서 자신의 연기를 펼쳤다. 전도연이 힘을 더하면 모든 작품이 성공하는 것처럼 보이기도 한다. 흥행력 덕에 '벚꽃동산'은 해외 투어까지 돌 정도로 큰 인기를 누리고 있다. 전도연은 "저 망한 작품도 많다"며 겸손하게 입을 열며 "연극의 경험이 처음이라고 할 정도로 오래됐기에, '벚꽃동산'이 해외 투어를 간다고 했을 때 그게 그렇게 대단한 일인지를 몰랐다. 그런데 같이 하는 배우들이 대단한 일이고, 이례적인 일이라고 얘기를 해줘서 알았다. 그리고 제가 끊임없이 무대에 서는 배우가 아니다 보니까, 잘되고 못되고의 개념이 달랐던 것 같다. '이건 잘 될 거야, 안 될 거야'가 아니라 무대에서 살아남아야 하고, 어떻게든 해내야 한다는 것에 모든 포커스가 가 있었기에 나중에 무대에 올라가서 안 것 같다. 이게 굉장히 잘 되고 있다는 것을"이라며 웃었다.
전도연은 '타고났다'는 평을 듣는 배우다. '천상 배우'라는 평이 어울리는 배우인 것. 전도연은 "전도연에 대한 편견일 수도 있고, 일방적인 생각일 수도 있는데, 저는 어느 순간, 예전에는 사람들의 시선이나 사람들이 날 어떻게 생각할지가 더 중요했다면, 지금은 그 생각이 반반이 됐다. 저는 저 자신이 나를 어떻게 생각하는지도 중요한 것 같다. 남들이 생각하는 것 만큼을 충족시키는 것은 쉬울 수도 있다. 속일 수도 있다. 카메라 뒤에 숨을 수 있는 직업을 가졌기에. 그런데 제가 저 자신을 속일 수는 없는 거잖나. 그렇기에 조금 더 열심히 노력하게 되는 것 같다. 제 만족도가 중요하기 때문에. 그래서 부족한 부분을 채워가려고 노력하고 있다. 그런데 사람들이 봤을 때는 '뭘 저렇게까지 노력해, 열심히해' 하지만, 그건 평가받고 보여지기 위해서라기 보다는 저를 채우는 작업 중 일부라고 생각한다"고 했다.
이어 전도연은 "저는 이게(연기가) 타고나지 않으면 할 수 있는 일인가 생각했다. 그런 건 다 물려받는 거잖나. 그런데 저희 부모님이나 할머니, 할아버지를 보더라도 그런 끼를 가진 분들은 없어서 신기하기는 하다. 이런 게 개천에서 용 났다는 건가 싶기도 했다. 분명히 타고난 끼도 있고, 거기다 노력도 하는 거라고, 배우라는 직업은 뭔가 기본적인 것을 조금이라도 더 가지고 있어야 그래야 노력도 더 하는 게 아닌가 싶다"고 말했다.
전도연은 결핍을 채워가는 과정을 통해 배우로서 만개하는 중이다. 그는 "저에게도 결핍은 너무 많다. 결핍이 나쁘다고 생각하지 않고, 저를 지탱해주는 힘이 아닌가 싶다. 결핍이 많기 때문에, 그건 남들이 생각하는 결핍과 달리 저 스스로 느끼는 것이기에, 그걸 채우고 싶어서 더 노력하게 되고, 그리고 어느 순간 예전에는 '극복해야지' 하는 생각을 한 적이 있는데, 지금은 '왜 극복해야 하지?' 하는 생각도 든다. 이것 자체도 '나'이고, 조금씩 나를 채워가면서 살면 되는 게 아닌가 하는 생각을 했다"고 했다.
