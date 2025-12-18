안소희, 다시 연극 무대 올랐다…'그때도 오늘2: 꽃신'서 업그레이드된 …

[고재완의 컬처&] 배우 안소희가 연극 '그때도 오늘2: 꽃신'(이하 꽃신)을 통해 다시 무대에 올랐다. 안소희는 감정을 과장하지 않은 절제된 표정, 눈가에 맺힌 한 방울의 눈물만으로 캐릭터의 서사를 깊이 있게 전달했다는 평을 받고 있다.
안소희가 '여자2' 역할로 출연하는 연극 '꽃신'은 2022년 초연부터 큰 사랑을 받았던 '그때도 오늘'의 뒤를 잇는 신작으로, 연말 연극계의 기대작으로 손꼽히고 있다. '역사 속 보통 사람들'의 삶을 사투리를 기반으로 한 특유의 말맛, 두 배우의 긴밀한 호흡으로 풀어낸 전작은 초연 당시 예매처 평점 9.8을 기록하며 평단과 관객의 호평을 받았다. 이후 고양, 성남, 세종, 오산, 인천, 부산, 화성 등 전국 투어를 이어오며 공연배달서비스 간다의 대표 작품으로 자리 잡았다. 이번 작품에는 안소희를 비롯해 배우 김혜은, 이지해, 이상희, 홍지희, 김소혜가 6인 6색 매력을 고스란히 담았다.
'꽃신'은 1590년대 진주의 산골 집, 1950년대 공주의전통가옥, 1970년대 서울의 잡화점, 2020년대의 병원을 배경으로 한 네 개의 에피소드로 구성되며, 이번에는 서로 다른 시대와 장소에서 각기 다른 삶을 살아간 여성들의 이야기를 담는다. 시대와 지역의 분위기를 고스란히 담아낸 사투리 대사와 두 배우가 만들어내는 밀도 높은 공연은 한순간도 눈을 뗄 수 없는 몰입감을 선사할 예정이다.
역사적 사건을 다루기도 하지만, 작품이 궁극적으로 포착하는 것은 그 시대를 살아낸 보통 사람들의 하루이자 '오늘'이다. 네 개의 에피소드를 잇는 오브제인 '꽃신'은 인물과 시대를 넘어 흐르는 보이지 않는 연대를 상징하며, 서로 다른 삶이 어떻게 닮아 있는지를 조용하지만 강하게 관통한다.
공개된 포스터 속 안소희는 깊어진 감정 연기를 표정만으로도 표현해내며, 작품의 핵심 감정을 고스란히 담아냈다. 배경을 모두 걷어낸 흑백 이미지 속 그는 인물의 감정선을 미세한 눈빛으로 드러내, 무대에서 펼쳐질 세밀한 연기를 기대하게 만든다. 특히 "여기 다 있잖아. 엄마가 잘 살았다는 증거"라는 대사와 함께 시선을 마주하는 모습은 시대를 관통하며 이어지는 이야기를 더욱 깊고 선명하게 전달하고 있다.
지난 16일 첫 공연을 시작한 연극 '꽃신'은 내년 2월 22일까지NOL 서경스퀘어 스콘 2관에서 공연된다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com