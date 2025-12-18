이경실, 대기실서 후배 잡도리…살벌한 지적 "요근래 본 피부 중 최악" ('신여성')
[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 이경실이 후배 개그맨 송하빈을 잡도리하는 현장이 포착됐다.
17일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에서는 '신여성 촬영 전 잡도리 당한 송하빈'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.
송하빈은 "일단 오늘 일침을 너무 많이 맞아서 기가 죽었다"고 폭로했고 조혜련은 "사실 녹화 전에 2층 대기실에서 대화를 나누다 보니까 여러 가지 조언이 있었다"고 설명했다.
송하빈은 "삶(과 관련된 조언은)은 정확히 12초 얘기하셨고 피부만 7분 30초를 얘기하셨다"고 토로해 웃음을 안겼다. 이에 이경실은 "딱 봤을 때 키도 크고 피지컬도 좋고 훌륭한데 다만 걸리는 게 얼굴 생김새가 아니었다. 피부가 딱 (아쉬웠다.) 관리를 받아라. 지금은 첫인상이 자갈밭 느낌이라 했다"고 밝혔다.
이어 대기실에서 찍은 영상이 공개됐다. 촬영 전 송하빈을 처음 만난 이경실은 "내가 요근래 본 피부 중 최악"이라고 송하빈에게 돌직구를 날렸다.
이경실은 "메이크업을 본인이 하고 오고 헤어를 미용실에서 하고 온 줄 알았더니 헤어는 지가하고 메이크업은 돈을 줬다더라. 앞으로 메이크업은 나한테 와서 받아라"라고 말해 모두를 웃겼다.
