[SC이슈] "가방 주인이 지금.." 유재석, '불명예 하차' 조세호에 …

[스포츠조선 조지영 기자] '국민 MC' 유재석의 어깨가 더 무거워졌다. 유재석이 '조폭 연루설'에 휩싸여 모든 방송 활동에서 '불명예 하차'를 하게 된 후배 조세호를 향한 걱정과 우려의 진심을 전했다.
지난 17일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에서는 SNS 자살 예방 감시단 유규진, 배우 김다미, '응답하라 1988'의 귀염둥이 진주 역의 김설 그리고 20년간 미제였던 신정동 연쇄살인사건을 해결한 김장수 형사가 출연한 '미치지 않고서야' 특집이 펼쳐졌다.
앞서 지난 9일 '유퀴즈' 측에서 입장을 밝혔듯, 방송 활동을 전면 중단한 조세호는 논란 전 이미 촬영이 완료된 녹화분은 지난 10일과 17일 2주간 편집 없이 방송이 됐고 이날 방송 후반 김장수 형사 출연분부터 조세호 없이 유재석 단독으로 '유퀴즈'가 진행돼 눈길을 끌었다. 지난 2018년 첫 방송된 '유퀴즈' 이래 유재석의 단독 진행은 7년 만의 처음 있는 일이었다.
자신과 게스트 의자만 덩그러니 남아있는 상황에서 무겁게 말 문을 연 유재석은 "가방이 내 옆에 있네. 가방 주인이 지금…"이라며 조세호의 경품 가방을 머쓱하게 쳐다봤다.
이어 "다들 아시다시피 조세호가 이번 일로 인해 '유퀴즈'를 떠나게 됐다. 나도 그렇고 (조세호도) 오랫동안 '유퀴즈'를 함께했는데 오늘 막상 나 혼자 '유퀴즈'를 진행해야 한다고 생각하니…, 이게 참 또"라며 착잡한 심경을 털어놨다. 아끼던 후배 조세호를 향한 걱정이 담긴 유재석의 솔직한 마음이었다.
하지만 선배 유재석은 단호했다. 그는 "본인도 얘기했듯이 스스로를 다시 한번 돌아보는 유익한 시간이 꼭 됐으면 한다"라며 대중의 공분을 산 조세호의 논란에 따끔한 충고도 잊지 않았다.
한편, 조세호는 최근 한 SNS를 통해 조폭과 연루되었다는 폭로가 불거지면서 잡음을 샀다. 논란이 커지자 조세호의 소속사 A2Z엔터테인먼트는 지난 9일 "조세호가 최근 본인에게 제기된 오해와 구설에 깊은 책임감을 느끼고 있다"며 "먼저 조세호는 해당 프로그램을 사랑하는 시청자들이 느끼는 불편함에 대해 충분히 인지하고 있다. 또 피땀으로 프로그램을 만드는 제작진이 본인을 향한 시선으로 인해 부담을 안고 가지 않았으면 하는 마음이다. 이에 프로그램 제작진과 상의 후 자진 하차를 결정했다"고 입장을 전했다.
조세호 또한 같은 날 "최근의 일로 인해 많은 분께 실망을 드린 점 진심으로 사과드린다. 예전부터 여러 지방 행사를 다니다 보니, 다양한 사람을 만나게 됐다. 주변 사람들과의 관계에 신중했어야 했는데, 지금보다 어렸던 마음에 성숙하게 대처하지 못한 것 같다"며 "시청자들께 웃음과 위로를 드려야 하는데, 오히려 불편함과 실망감을 느끼게 한 점 다시 한 번 깊이 반성하고 사과한다. 지금의 내 모습으로는 게스트들의 이야기를 기울여 듣고 공감하는 역할을 충분히 감당하기 어렵다고 판단해 프로그램 하차 의사를 제작진에게 전달했다. 앞으로는 주변과 행동을 더욱 철저히 관리해 같은 실망을 드리지 않겠다. 이번 일을 깊이 반성하는 계기로 삼아 더 성숙한 모습으로 다시 인사드릴 수 있도록 노력하겠다. 좋은 사람이 되겠다"고 반성의 의지를 드러냈다.