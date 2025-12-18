그레이, '발레리나' 인연 전종서와 재회한다..'프로젝트 Y' 음악감독 …

[스포츠조선 조지영 기자] 힙합 뮤지션 겸 프로듀서 그레이가 지난 2023년 공개된 넷플릭스 오리지널 영화 '발레리나'(이충현 감독)에 이어 범죄 영화 '프로젝트 Y'(이환 감독, 클라이맥스 스튜디오·와우포인트 제작)에서도 음악감독으로 참여한다.
새해를 열 감각적인 범죄 엔터테이닝 무비로 주목받는 '프로젝트 Y'에 힙합 뮤지션이자 프로듀서 등 다방면에서 활약 중인 그레이가 음악감독으로 참여해 화제다.
그레이는 트렌디하면서도 독보적인 감성의 음악과 프로듀스 능력으로 힙합 팬들은 물론이고 대중의 마음까지 사로잡은 올 라운드 뮤지션으로, 전종서 주연 영화 '발레리나'로 음악감독에도 도전하여 호평을 이끌어낸 바 있다. 그레이는 '프로젝트 Y'에서도 이전과는 또 다른 색깔의 다채로운 음악들을 통해 '프로젝트 Y'만의 감각적인 스타일을 완성하는데 기여했다는 후문. 여기에 '프로젝트 Y'의 음악에 화사, 김완선, 드비타, 후디, 안신애가 가창에 참여해 더욱 기대를 높인다.
이환 감독은 그레이와의 작업을 두고 "그레이 음악감독이 그동안 했던 음악의 방식이 아니라 새롭고 다른 방식의 음악을 원했는데, 원래 생각하던 것 이상의 결과를 줬다"고 전해, 예상 밖의 음악으로 장르적 매력을 부각하며 독보적인 감성을 보여줄 '프로젝트 Y'의 음악에 대한 궁금증을 자극한다.
'프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 두 여자가 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 한소희, 전종서, 김신록, 정영주, 이재균, 그리고 김성철이 출연했고 '박화영' '어른들은 몰라요'의 이환 감독이 메가폰을 잡았다. 2026년 1월 21일 개봉한다.