'만약에 우리' 구교환 "로맨스 연기 어색? NO, 굉장히 '멜로 장인'" 너스레

기사입력 2025-12-18 16:44


'만약에 우리' 구교환 "로맨스 연기 어색? NO, 굉장히 '멜로 장인'…
영화 '만약에 우리' 언론배급시사회가 18일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 구교환이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.18/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 구교환이 '만약에 우리'로 연기적인 변신을 시도한 소감을 전했다.

구교환은 18일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '만약에 우리' 언론·배급 시사회에서 "전작에서 장르물 위주로 해왔는데, 사실 전 굉장히 '멜로 장인'이다"라고 했다.

31일 개봉하는 '만약에 우리'는 뜨겁게 사랑했던 은호와 정원이 10년 만에 우연히 재회하며 기억의 흔적을 펼쳐보는 현실공감연애로, '82년생 김지영'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다.

구교환은 극 중 삼수를 거쳐 컴퓨터 공학과에 재학 중인 은호 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 그는 문가영에 대해 "함께 작업하기 전에도 훌륭한 연기자라고 생각했고, 정말 팬이었다"며 "가영 씨와 함께 작업하면서 놀라운 지점들이 많았다. 또 연기적인 부분에서 즉흥적이고 감정 표현도 좋더라. 기술과 감정을 딱 절반으로 나눠 함께 가져가는 배우인 것 같다"고 칭찬했다.

앞서 구교환은 '반도'(2020)를 비롯해 다양한 장르물 위주의 필모그래피를 쌓아왔다. 그는 "'반도'로 많은 관객 분들께 인사드렸었다. 그동안 장르물을 많이 해왔는데, 제 비밀 필모를 말씀드리자면 굉장히 '멜로 장인'이다"고 너스레를 떨었다. 이어 "그동안 비현실적인 캐릭터를 많이 해왔는데, 그러다 다시 연기적인 갈증이 생겼다"며 "주변에 있는 인물을 한 번 연기해보고 싶었는데, 감독님의 작품을 하게 돼 즐거웠다"고 전했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

