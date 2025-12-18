"난 나밖에 못 지켜, 호신용 스프레이=필수"…나나, '강도 피해' 사건 언급[SC이슈]

[스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 애프터출신 배우 나나가 강도 피해 사건을 간접적으로 언급했다.

유튜브 채널 '하퍼스 바자 코리아'는 17일 '요즘 나나의 모든 것, 최근 시작한 관리부터 힐링 루틴 꽂힌 아이템까지!'라는 제목의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 나나는 팬들에게 소개해 주고 싶은 아이템으로 '호신용 스프레이'를 꼽았다. 그는 "최근에 큰 사건을 겪으면서 '나는 나밖에 못 지키는구나'하고 몸소 깨달았다. 쓰지 않을 일들이 있길 바라지만 혹시 위험한 상황이 있을 때 자신을 보호하자는 의미에서 이걸 필수템으로 추천드리고 싶다"고 밝혔다.


앞서 지난달 15일 오전 6시쯤 구리시 아천동에 있는 나나의 자택에 강도가 흉기를 들고 침입하는 사건이 발생했다. 의정부지법 남양주지원은 특수강도상해 혐의로 구속된 30대 남성 A씨에 대해 도주 우려가 있다며 구속 영장을 발부했다.

A씨는 나나의 자택에 사다리를 타고 침입해 흉기로 나나 모녀를 위협하며 돈을 요구한 혐의를 받고 있다. 당시 집에 있던 나나와 나나 어머니는 몸싸움 끝에 A씨를 제압해 경찰에 신고했다. 그러나 이 과정에서 나나의 어머니가 A씨로부터 목이 졸리는 등 상해를 입었다. 나나도 A씨와 몸싸움 과정에서 부상을 입은 것으로 전해졌다.


