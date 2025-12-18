김준호 "♥김지민과 사귈지 꿈에도 몰라, 후배와 연애 반대했었다"

기사입력 2025-12-18 21:28


김준호 "♥김지민과 사귈지 꿈에도 몰라, 후배와 연애 반대했었다"

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 부부 김준호, 김지민이 결혼 전 선후배 시절 추억을 회상했다.

18일 유튜브 채널 '준호 지민'에는 '초보 유튜버 시절 삼겹살 데이트 [미방분1]'이라는 영상이 공개됐다. 영상에서 두 사람은 추억의 장소를 찾아 삼겹살을 주문했다. 김지민은 자연스럽게 집게를 들며 익숙한 모습을 보였다.

김준호가 "내가 구울까?"라고 묻자, 김지민은 "여기서는 항상 후배였기 때문에 노예 시절 버릇이 몸에 배어 있다"라고 답해 웃음을 자아냈다. 이어 김지민은 "내가 후배 때부터 시작해 선배가 될 때까지 있었다. 고기 구울 때부터 서빙도 했다. 선배들 테이블에 음식을 나르던 시절이었다"며 "이제는 대선배님이 될 때까지 이곳을 항상 찾았다"고 회상했다.

또한 김지민은 "우리가 여기서 술로 친해지지 않았냐. 만약 술이 없었다면 우리가 친해졌을까?"라고 질문했다. 김준호는 "술김에 나랑 사귀는 거였냐?"라고 반문했고, 김지민은 "술이 없었으면 오빠를 안 만났지"라고 농담했다. 이에 김준호는 "나도 그렇다. 술이 없었으면 너 같은 미인을 못 만났다고"라며 유쾌하게 받아쳤다.

이어 김준호는 "나는 사실 후배와 사귀는 걸 싫어하는 선배였다. 누가 후배와 사귄다고 하면 '제발 그러지 마'라고 했는데, 지민이와 사귈 줄은 꿈에도 몰랐다"고 회상했다. 그는 "지민이는 나를 쳐다보지도 못했다. 꼬마 중의 꼬마였다"고 덧붙였다.


김준호 "♥김지민과 사귈지 꿈에도 몰라, 후배와 연애 반대했었다"
김지민은 "여의도에서 추억이 정말 많다. 여기서 선배가 나를 꼬시고 처음 사귀게 됐다. 대희 선배가 도와주고, 동민 선배가 쏘아 올린 공을 인규 선배가 받았다"며 "'대화가 필요해 1987' 코너가 없었으면 우리 사귀지 못했을 것"이라고 말했다. 이어 그는 "쫑파티를 한강 공원에서 하면서 갑자기 '준호 집 갈래?' 이렇게 된 거다. 그때만 해도 참 좋았다"고 감회를 전했다.

한편 김준호와 김지민은 2022년 공개 열애를 시작했으며, 지난 7월 결혼식을 올렸다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'44kg' 쯔양 "화장실 물 7번 내리며 해결, 하루종일 배고프다"

2.

'박나래' 주사이모 "분칠하는 것들과 친해지지 말랬는데"..의미심장 프로필 글

3.

'80세' 선우용여 "요양원 안 가고 집에서 죽을 것, 재산은 자식 아닌 돌봐준 사람 몫"

4.

[공식] 키, '활동 중단' 여파…MBC '연예대상' 이어 SBS '가요대전'도 불참

5.

김대호, 9개월 만 4년 연봉 벌었는데.."아직 여자와 인연 없어" 연애운에 '멘붕'

연예 많이본뉴스
1.

'44kg' 쯔양 "화장실 물 7번 내리며 해결, 하루종일 배고프다"

2.

'박나래' 주사이모 "분칠하는 것들과 친해지지 말랬는데"..의미심장 프로필 글

3.

'80세' 선우용여 "요양원 안 가고 집에서 죽을 것, 재산은 자식 아닌 돌봐준 사람 몫"

4.

[공식] 키, '활동 중단' 여파…MBC '연예대상' 이어 SBS '가요대전'도 불참

5.

김대호, 9개월 만 4년 연봉 벌었는데.."아직 여자와 인연 없어" 연애운에 '멘붕'

스포츠 많이본뉴스
1.

구창모 국가대표 '셀프 반납' 논란, 핵심은 구단-선수들 '병역 이기주의'

2.

LAD 거부했던 日 투수, 최종 행선지 2파전 양상? "현재 최고의 선택은…"

3.

창원 LG 유기상 2년 연속 올스타 투표 합산 1위 영예

4.

[포토] 정지윤 '볼 바라보며 정확하게 스파이크'

5.

"진천선수촌 실탄 적법한 절차없이 외부반출 확인"…유승민 회장"관리자 직무배제...재발 방지 구조 만들것"[오피셜]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.