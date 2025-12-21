"행사비만 몇천만원"...나비, 남편 사업 위해 '셀럽 마케팅' 돌입

22일 월요일 밤 10시 10분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 ? 너는 내 운명'에서는 가수 나비가 축구 아카데미를 운영하는 남편을 위해 황금 인맥을 총동원해 '연예인 축구단'을 모집하는 과정이 공개된다.
나비가 남편 조성환의 축구교실 홍보를 위해 '셀럽 마케팅'에 돌입, 연예인 축구단 결성을 위한 초특급 섭외 명단을 전격 공개했다. 나비는 연예인 축구단 창단을 위해 '황금 인맥' 가동에 나섰다.
전화 한 통에 가장 먼저 달려온 주인공은 독보적인 음색의 남성 듀오 길구봉구. 여기에 흠잡을 데 없는 가창력으로 사랑받는 허각과 임한별까지 합류하며 '명품 발라더'들이 한자리에 모이게 됐다. 허각은 "아침부터 소고기를 사주는 데는 이유가 있을 것 같다"며 의심의 눈초리를 보냈지만 이내 집게를 들고 고기를 집어먹는 먹방 퍼포먼스를 펼치며 현장을 웃음바다로 만들었다.
그러던 중 '이성을 유혹하는 플러팅 송' 이야기가 나오자 분위기는 단숨에 달아올랐다. 즉석에서 시작된 라이브에 소고깃집은 순식간에 콘서트 현장으로 변신했다. 박효신의 '숨'부터 김범수의 '보고 싶다'까지 '발라드 신'들이 부르는 연말 콘서트급 귀 호강 라이브 현장이 펼쳐졌다는 후문이다.
한편 나비, 조성환 부부는 명품 발라더들을 축구교실로 자연스럽게 유인하며 본격적인 영업에 돌입했다. 남성부 축구단 'FC발라브로' 창단까지 노린 두 사람은 허각, 임한별, 길구봉구에게 유니폼 착용은 물론 단체 사진 촬영, 홍보송 녹음까지 강행했다.
이를 지켜보던 이지혜는 "저분들 행사비만해도 몇천만 원일 텐데"라며 혀를 내둘렀고, 급기야 회원 등록까지 요구하는 집요한 부부의 행보에 스튜디오가 발칵 뒤집혔다는 후문이다. 과연 검단의 '빅토리아♥베컴' 나비, 조성환 부부는 연예인 축구단 모집에 성공할 수 있을지 관심을 모은다.
레전드 가수들의 초호화 라이브부터 나비, 조성환의 부부사기단(?) 급 축구교실 영업 결과는
22일 월요일 밤 10시 10분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 ? 너는 내 운명'에서 확인할 수 있다.