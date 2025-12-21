뉴진스, '슈퍼 샤이' 8억 스트리밍 돌파..합산 누적 재생 수 70억회 찍었다

기사입력 2025-12-21 16:13


뉴진스, '슈퍼 샤이' 8억 스트리밍 돌파..합산 누적 재생 수 70억회…

[스포츠조선 조지영 기자] 뉴진스(NewJeans)의 히트곡 'Super Shy'가 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 8억 스트리밍을 돌파했다.

21일 스포티파이에 따르면 뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인) 두 번째 EP 'Get Up'의 트리플 타이틀곡 중 하나인 'Super Shy'가 지난 19일 기준 누적 8억 12만 1788회 재생됐다. 'OMG'와 'Ditto'에 이은 뉴진스 통산 세 번째 8억 회 스트리밍 곡이다.

2023년 7월 공개된 'Super Shy'는 저지 클럽 리듬과 신나는 비트 기반에 통통 튀는 사운드가 특징인 노래다. 반복적인 왁킹 댄스 동작으로 구성된 퍼포먼스는 전 세계적인 챌린지 열풍을 일으키며 사랑받았다.

'Super Shy'는 당시 미국 빌보드 메인 송차트 '핫 100'과 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 각각 8주, 9주 동안 머물며 최고 순위 48위, 52위를 찍었다. 스포티파이 글로벌과 미국 '데일리 톱 송' 10위권에도 진입하며 글로벌 주요 차트를 휩쓸었다.

뉴진스는 지금까지 총 15개의 스포티파이 억대 스트리밍 곡을 배출했다. 'Super Shy'를 비롯해 'OMG'와 'Ditto'가 8억 회 이상, 'Hype Boy'가 7억 회 이상, 'Attention'이 5억 회 이상, 'New Jeans'와 'ETA'가 4억 회 이상, 'Cookie'가 3억 회 이상, 'Hurt'와 'Cool With You', 'How Sweet', 'Supernatural'이 2억 회 이상, 'ASAP'와 'Get Up', 'Bubble Gum'이 각각 1억 회 이상 재생됐다. 뉴진스가 지금까지 발표한 모든 노래의 스포티파이 합산 누적 재생 수는 70억 회를 넘는다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

