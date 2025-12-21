'웹툰 복귀 NO' 기안84 "맨날 마감 못 맞추고 지각, 이시언한테도 혼났다"

기사입력 2025-12-21 19:30


'웹툰 복귀 NO' 기안84 "맨날 마감 못 맞추고 지각, 이시언한테도 …

[스포츠조선 김소희 기자] 만화가 겸 방송인 기안84가 웹툰 작가 시절을 떠올렸다.

21일 유튜브 채널 '인생84'에는 "이시언과 무계획 일본 여행"이라는 제목의 영상이 업로드됐다.

기안84와 이시언은 일본 거리를 걸으며 다양한 이야기를 나눴다. 만화가인 기안84는 "형은 인생 만화가 뭐냐"고 물었고, 이시언은 '드래곤 볼'을 꼽았다. 이어 기안84는 "나는 일본 만화 산업이 유튜브 뜰 때 다 넘어갈 줄 알았는데, 일본 사람들은 아직까지 만화책을 보더라"며 "형, 그거 아냐. 만화책은 일본이 최초인데, 웹툰은 한국이 최초다"라고 전해 놀라움을 안겼다.

이시언은 "진짜로? 그때 '태계일주' 네팔 구르파 애들도 다 웹툰 본다고 하지 않았냐"고 웹툰의 위상을 체감했고, 기안84는 "형이 이번에 데려온 사힐 친구도 외지주를 좋아한다"고 덧붙였다. 이에 이시언은 "진짜 네이버 웹툰으로 제작한 영화 다 잘 되지 않았냐"고 말했고, 기안84는 "정말 감개가 무량하다"며 만화가로서의 소회를 전했다.


'웹툰 복귀 NO' 기안84 "맨날 마감 못 맞추고 지각, 이시언한테도 …
또한 기안84는 조석 작가가 자신을 "웹툰판에 나타난 새로운 영웅"이라고 표현했다며 감격을 드러냈다. 기안84는 "조석 작가님이 저를 이렇게 표현해주셨으니 저도 하나의 답을 드리자면, 조석 작가님은 장인같다"라고 화답했다.

그는 "나는 정말 감동 받았던 게 맨날 난 마감 빵구 내고 지각했다. 근데 조석 작가님은 허리인가 손이 다쳤다. 아파서 연재를 못하는데, 사진을 찍어서 연재를 하더라. 천재"라고 같은 만화가로서의 존경심을 드러냈다.

이후 기안84는 이시언에게 "구독자 분들에게 웹툰 좀 추천해 달라"고 부탁했고, 이시언은 기안84의 작품 '패션왕'을 추천하며 훈훈함을 더했다.

다만 이시언은 "내가 너 모르는 사이일 때 '기안84야, 너 늦제 말고 올려라'라고 하지 않았냐. 근데 너 맨날 늦었지 않냐"며 폭로해 웃음을 안겼다.


기안84는 "맞다. 그때 형 무서웠다. 어떤 술 취한 아저씨가 '야 너 일로와바'라고 했었다"라고 받아쳐 폭소를 더했다.


'웹툰 복귀 NO' 기안84 "맨날 마감 못 맞추고 지각, 이시언한테도 …
앞서 기안84는 지난해 '유퀴즈 온 더 블록'에 출연해 웹툰 작가로서 겪었던 고충을 털어놓은 바 있다. 당시 그는 "마감 못 지키는 걸로 유명했다. '패션왕'이 조회수 1등을 했는데 마감을 계속 못 지켰다. 잘라버린대서 도망가고 연락을 끊었다. 김준구 대표 없었으면 연재도 못했을 거다. 회사 4층에 숙직실이 있어서 씻고 잤다. 눌러 살았다, 2년 정도"라고 말했다.

기안84는 웹툰 복귀에 대한 생각도 전했다. 그는 "직업을 많이 해본 건 아니지만 공사장 막노동, 학원 강사, 아이들 픽업 등을 해봤다. 지금까지 한 일 중 공사장 다음으로 (웹툰 작가가) 힘들더라"며 "시간이 지나도 웹툰 복귀는 안 할 것 같다. 너무 힘들다"고 단호하게 말했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, 직접 의혹 잠재웠다...9년전 의료기록 들고 '적법한 진료' 해명

2.

김우빈♥신민아 결혼식, 안보현 왜 울고 있어? 20년 우정 ‘먹먹’

3.

의혹받던 전현무, '증거'로 뒤집었다…진료기록부 공개에 '여론 급반전'

4.

7억 원정도박 논란 S.E.S 슈, 자숙 끝에 CEO 변신 "도전이 있기에 나는 존재한다"

5.

유이, '원조 꿀벅지' 위에 새겨진 타투…의미심장한 '추억'

연예 많이본뉴스
1.

전현무, 직접 의혹 잠재웠다...9년전 의료기록 들고 '적법한 진료' 해명

2.

김우빈♥신민아 결혼식, 안보현 왜 울고 있어? 20년 우정 ‘먹먹’

3.

의혹받던 전현무, '증거'로 뒤집었다…진료기록부 공개에 '여론 급반전'

4.

7억 원정도박 논란 S.E.S 슈, 자숙 끝에 CEO 변신 "도전이 있기에 나는 존재한다"

5.

유이, '원조 꿀벅지' 위에 새겨진 타투…의미심장한 '추억'

스포츠 많이본뉴스
1.

'최하위 충격' 그래도 KIA는 45억 대우했다…대투수 자존심 회복 절실하다

2.

'커쇼 대참사 원흉' 1068억 최악의 먹튀, 왜 다저스는 반등 믿나 "굶주려 있다"

3.

데뷔 첫 SV 감격 누렸던 '1차지명' 유망주, 이제는 '품절남' 대열 합류한다 "행복한 가정 이루겠습니다"

4.

호날두 아닌 박지성 보게 하라....115만 유명 매체, 레전드 루니 발언 또또 재조명 "호날두 필적할 정도로 중요한 선수"

5.

'정말 미친 짓이야!' 린가드 조차 두 손 들어버린 K리그 '버스막기', 기형적 팬덤 전 세계에 퍼졌다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.