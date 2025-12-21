홍현희, 이광수 등장에 ♥이선빈 망원경 패러디..완벽한 '핑계고 시상식' 신스틸러
[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 홍현희가 '핑계고' 시상식에 참석, 신스틸러로 시선을 사로잡았다.
21일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '제3회 핑계고 시상식'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 시상식에는 다양한 계원들이 참석한 가운데, MC 유재석은 본격적인 행사에 앞서 출연진들의 근황을 전하는 시간을 가졌다.
가장 먼저 눈길을 끈 인물은 홍현희였다. 머리에 풍선을 단 채 등장한 그는 시작부터 강렬한 비주얼로 웃음을 자아냈다. 홍현희는 "오해하실까 봐 그런데 튀려고 그런 건 아니다. 엊그제 담이 와서 목을 세우려고 하다 보니 이렇게 됐다"고 너스레를 떨었다.
이어 "제가 '핑계고'에 나와서 필라테스의 중요성을 이야기하면서 '등을 세워라'고 하지 않았냐. 그 이후로 만나는 분마다 '등은 괜찮냐'고 묻더라. 너무 세웠더니 담이 왔다"고 덧붙여 폭소를 유발했다.
이후 이광수의 차례가 되자 유재석은 "광수 씨가 예능도 잘하지만, 올해는 진짜 작품으로 활약이 대단했다"며 그의 배우로서의 행보를 언급했다. 카메라가 이광수를 비추는 순간, 홍현희는 청룡영화상에서 화제를 모았던 이선빈의 '망원경 포즈'를 그대로 따라 해 현장을 웃음바다로 만들었다.
이광수는 "'악연'이라는 작품도 많은 사랑을 받았다"고 말했고, 유재석은 "제가 광수한테 직접 전화까지 했다"며 극찬을 아끼지 않았다. 이상이는 "진짜 재밌게 봤다"고 했고, 김소현 역시 "신민아 선배님도 나오지 않냐. 정말 재미있었다"고 공감을 보탰다.
이광수는 이어 이동욱과 함께한 작품 '이혼보험'을 언급했고, 장우영은 "'조각도시'는 이미지 변신에 깜짝 놀랐다"며 감탄했다. 이동욱은 "올해만 공개된 작품이 네 편 아니냐"고 말했고, 이광수는 "베트남에서 촬영한 '나 혼자 프린스'도 있다"며 바쁜 활동을 인증했다.
이에 유재석은 "예능도 잘하고 연기도 잘하는 건 정말 쉽지 않다"며 다시 한 번 이광수를 치켜세웠다. 이를 듣던 하하는 "그럼 이제 '런닝맨'으로 돌아와라. 이럴 거면 왜 나갔냐. XX야"며 농담 섞인 저격을 날려 현장을 웃음으로 물들였다.
한편 이광수는 배우 이선빈과 8년째 장기 연애 중이다. 지난달 19일 이선빈은 '청룡영화상'에 참석, 이광수가 감동상 시상자로 무대에 오르자, 곧바로 양손으로 망원경 모양을 만들어 이광수를 향한 집중 포즈를 취해 화제를 모았다.
