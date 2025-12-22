기안84, 13년 기른 반려견 잃은 母에 특별한 선물 "좋아하셔서 기뻐"
[스포츠조선 조윤선 기자] 기안84가 어머니의 생일을 맞아 특별한 선물을 준비했다.
오는 26일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 생일을 맞은 어머니를 위해 특별한 하루를 준비한 기안84의 모습이 공개된다.
최근 공개된 예고편에서 기안84는 "오늘이 어머니 생신이어서 모시러 나왔다"며 공항으로 마중을 나갔다. 어머니는 아들의 까칠한 얼굴을 보자마자 "얼굴도 안 씻었나 봐"라며 걱정했고, 기안84는 "아침에 씻었다"며 발끈해 웃음을 자아냈다.
이후 기안84는 어머니와 함께 유기견 입양을 도와주는 미용학원을 찾았다. 그는 "봉사 활동하는 친구가 소개해 줘서 처음 가봤다"며 "13년 함께했던 반려견 캔디가 무지개다리를 건너고 어머니가 많이 힘들어하셔서 강아지 한 마리를 더 기를까 말까 고민하다가 입양 알아보려고 어머니랑 같이 가게 됐다"고 설명했다.
기안84의 어머니는 유기견들을 "아가"라고 부르며 품에 꼭 안고 행복한 미소를 지었다. 이를 본 기안84는 "어머니가 좋아하셔서 기쁘다"며 흐뭇한 마음을 전했다.
또 기안84는 어머니를 위해 직접 생일상도 차렸다. 그는 "밥이라도 한 끼 해드려야 할 것 같아서 내 느낌대로 만드니까 뚝딱됐다"고 자신 있게 말했다.
어머니는 아들이 끓여준 미역국을 맛본 뒤 "잘 끓였다"며 칭찬했다. 그러나 기안84가 직접 맛을 보고 "짜다"고 말하자, 어머니는 곧바로 "응, 많이 짜다"고 답해 웃음을 안겼다. 이어 "물 더 넣으면 된다. 난 한 그릇 먹었다. 끓여주니까 먹는 거다"라고 덧붙였다.
