박미선, 유방암 투병 중 공구 논란…결국 사과 "생각 짧았다"(전문)

기사입력 2025-12-22 15:29


박미선, 유방암 투병 중 공구 논란…결국 사과 "생각 짧았다"(전문)
사진 출처=박미선 SNS

[스포츠조선 정빛 기자] 유방암 투병 사실을 공개하며 많은 응원을 받아온 방송인 박미선이 건강식품 공동구매(공구) 논란에 대해 결국 자필 사과문을 올렸다.

박미선은 22일 자신의 SNS에 자필 사과문을 게시하고 "본의 아니게 이번 일로 여러분들 마음을 불편하게 해 드렸다. 제가 생각이 많이 짧았다"고 밝혔다.

이어 "저도 암과 싸우고 있는 환우로서 아직도 모르는 게 너무 많음을 이번 기회에 또 한 번 절실하게 느꼈다"며 "앞으로 더 공부하고 더 신중하겠다. 많이 응원해 주신 분들께 감사드리고, 더 건강을 챙겨 좋은 모습으로 돌아오겠다"고 전했다..

앞서 박미선은 지난 20일 SNS를 통해 블루베리 착즙액 관련 건강식품 공동구매 글을 올렸다. 박미선은 "아프면서 제일 중요했던 게 잘 먹는 거였다. 그런데 좋은 걸 골라 먹는 게 생각보다 쉽지 않더라"며 "나도 많이 챙겨 먹은 제품"이라고 소개했다.

하지만 이를 본 일부 네티즌들은 "유방암에 베리류가 안 좋다는 이야기도 있다", "농축액이 암 환자에게 어떤 영향을 미치는지 정확한 정보가 필요하다"며 우려를 표했다.

특히 박미선이 투병 과정을 공개하며 암 환자들의 공감과 응원을 받아왔던 만큼, '투병 중에 좋은 것을 먹어야 한다'는 취지로 제품을 소개하고 판매하는 방식이 부적절하다는 지적이 잇따랐다.

일부 암 환자는 "병원에서 즙이나 농축액 형태의 식품은 피하라고 했다", "항암 치료 중에는 간에 부담을 줄 수 있다"며 직접적인 경험을 토대로 문제를 제기하기도 했다.

그러나 공구를 계속 진행하는 데 대한 비판이 이어지자, 박미선은 결국 공동구매 관련 게시물을 모두 삭제하고 재차 사과했다.


박미선은 올해 1월 건강 문제로 방송 활동을 전면 중단했다. 이후 지난달 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 유방암 투병 사실과 치료 과정을 직접 공개했다. 현재는 항암 치료를 마치고 약물 치료를 이어가고 있으며, 치료 과정과 회복 일상을 유튜브와 SNS를 통해 공유해왔다.

다음은 박미선 편지 전문.


박미선, 유방암 투병 중 공구 논란…결국 사과 "생각 짧았다"(전문)
사진 출처=박미선 SNS



정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 집 담보로 50억 근저당 설정한 소속사…사무실은 '간판 철거'

2.

'김우빈♥' 신민아, 4000만 원대 웨딩드레스…손예진·김연아가 택한 그 브렌드

3.

'52세' 김성수, '12세 연하' 쇼호스트♥와 핑크빛 "잠시라도 보고파" ('신랑수업')

4.

'유방암 투병' 박미선, '공구' 논란 사과 "나도 환우로서 생각 짧았다" [전문]

5.

BTS 해체 고민했던 RM, 이번에도 하이브 저격…"회사가 애정 가져줬으면"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

박나래 집 담보로 50억 근저당 설정한 소속사…사무실은 '간판 철거'

2.

'김우빈♥' 신민아, 4000만 원대 웨딩드레스…손예진·김연아가 택한 그 브렌드

3.

'52세' 김성수, '12세 연하' 쇼호스트♥와 핑크빛 "잠시라도 보고파" ('신랑수업')

4.

'유방암 투병' 박미선, '공구' 논란 사과 "나도 환우로서 생각 짧았다" [전문]

5.

BTS 해체 고민했던 RM, 이번에도 하이브 저격…"회사가 애정 가져줬으면"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'양민혁 레알 이적설' 이유 있었다! 출전 기회 급감…'팀은 강등 위기' 이대로 토트넘 복귀할까

2.

'연봉 대폭 삭감' 김도영, 오히려 좋다?…유격수부터 WBC까지, 진짜 커리어 전환점 맞이하나

3.

186억 쓰고 리빌딩? → 어딘가 아쉬운 두산, 추가 트레이드 있을까

4.

몰리나 뒤 이을 대형포수로 기대했는데… 콘트레라스, STL→BOS 3대1 트레이드

5.

일본에서 방출된 투수가 3선발 가능할까? 특급 성공이면, 우승도 보인다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.