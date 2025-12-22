박미선, 유방암 투병 중 공구 논란…결국 사과 "생각 짧았다"(전문)

|
[스포츠조선 정빛 기자] 유방암 투병 사실을 공개하며 많은 응원을 받아온 방송인 박미선이 건강식품 공동구매(공구) 논란에 대해 결국 자필 사과문을 올렸다.
앞서 박미선은 지난 20일 SNS를 통해 블루베리 착즙액 관련 건강식품 공동구매 글을 올렸다. 박미선은 "아프면서 제일 중요했던 게 잘 먹는 거였다. 그런데 좋은 걸 골라 먹는 게 생각보다 쉽지 않더라"며 "나도 많이 챙겨 먹은 제품"이라고 소개했다.
일부 암 환자는 "병원에서 즙이나 농축액 형태의 식품은 피하라고 했다", "항암 치료 중에는 간에 부담을 줄 수 있다"며 직접적인 경험을 토대로 문제를 제기하기도 했다.
그러나 공구를 계속 진행하는 데 대한 비판이 이어지자, 박미선은 결국 공동구매 관련 게시물을 모두 삭제하고 재차 사과했다.
박미선은 올해 1월 건강 문제로 방송 활동을 전면 중단했다. 이후 지난달 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 유방암 투병 사실과 치료 과정을 직접 공개했다. 현재는 항암 치료를 마치고 약물 치료를 이어가고 있으며, 치료 과정과 회복 일상을 유튜브와 SNS를 통해 공유해왔다.
다음은 박미선 편지 전문.
|
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com