미나 시누이, '148kg→79kg' 요요 지옥 끝났다..."손도 마음도 떨려"

기사입력 2025-12-22 21:30


미나 시누이, '148kg→79kg' 요요 지옥 끝났다..."손도 마음도…

[스포츠조선 김수현기자] 가수 미나의 시누이 박수지 씨가 79kg 몸무게를 달성했다.

22일 수지 씨는 "손도 마음도 너무 떨린다...."라며 체중계를 인증했다.

수지 씨는 한때 148kg에서 78kg까지 무려 70kg을 감량했지만 이후 요요를 겪으며 체중이 108kg까지 다시 늘어났다.

운동과 식단 등으로 건강하게 되돌리기 위해 노력한 수지 씨는 다시 다이어트를 시작해 현재 79kg를 달성해 놀라움을 자아냈다.

한편 수지 씨는 지난해 류필립 부부와 함께 '다이어트 프로젝트' 콘텐츠를 진행해 화제를 모았다.

그러나 최근 함께하는 영상이 중단되며 불화설이 불거졌고, 이후 양측이 "강요나 다툼은 없었다. 오해일 뿐"이라고 해명했다.

또한 수지는 장문의 글을 통해 "도움 주셨던 미나 언니께 늘 감사한 마음뿐이다. 저의 부족한 언어 이해로 인해 오해가 생겼고 불안을 안겨서 미나 언니께 죄송할 뿐이다. 미나 언니께 오해 갖지 마시길 바란다. 제 어리석음을 탓해달라"고 공개적으로 사과하며 깊은 감사의 마음을 전했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김흥국, '정치 손절'하며 회한의 눈물 "이런 추락 처음...방송·행사 다 끊겨"

2.

김의성, 박정민과 갈등 폭로 "권해효랑은 일하면서 나는 피해" ('비보티비')

3.

김장훈, 미르 비연예인 신부 얼굴 노출에 사과…"나잇값 못했다"[SC이슈]

4.

'박성광♥' 이솔이, 새벽마다 응급실 각오..."또 심장병이라니 마음 찢어져"

5.

'24년 보육원 후원' 박수홍, "결혼기념일에 기부 방송 진행"...돈보다 값진 이벤트

연예 많이본뉴스
1.

김흥국, '정치 손절'하며 회한의 눈물 "이런 추락 처음...방송·행사 다 끊겨"

2.

김의성, 박정민과 갈등 폭로 "권해효랑은 일하면서 나는 피해" ('비보티비')

3.

김장훈, 미르 비연예인 신부 얼굴 노출에 사과…"나잇값 못했다"[SC이슈]

4.

'박성광♥' 이솔이, 새벽마다 응급실 각오..."또 심장병이라니 마음 찢어져"

5.

'24년 보육원 후원' 박수홍, "결혼기념일에 기부 방송 진행"...돈보다 값진 이벤트

스포츠 많이본뉴스
1.

'대한민국 최초 혼혈' 카스트로프 애국심 초대박, 국대 유니폼 입고 상탈 맹훈련...'홍명보호 약점' 윙백 가능성

2.

韓 대표팀 대위기! '양대산맥' 부상으로 무너졌다…내년 복귀 유력→월드컵 앞두고 '초비상'

3.

[오피셜]"진심으로 감사했습니다" 재일교포 수비수 한호강, 수원 삼성 떠나 FA로 日 베갈타 센다이 입단

4.

부산아이파크 X 푸마, 공식 용품 후원 계약 체결… 2026시즌 유니폼 전격 공개

5.

250,760,826,004원! 다저스 대충격 세금폭탄

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.