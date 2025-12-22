[인터뷰③]김세정 "오랜만의 가수 컴백, 떨려…결혼한 구구단 미미, 나도 언젠간"

기사입력 2025-12-23 06:01


[인터뷰③]김세정 "오랜만의 가수 컴백, 떨려…결혼한 구구단 미미, 나도…
'이강에는 달이 흐른다' 김세정. 사진 제공=젤리피쉬엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김세정이 오랜만에 음반을 발표하는 소감을 밝혔다.

김세정은 최근 서울 강남 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "오랜만의 컴백이라 떨린다"라며 "구구단 미미 언니보면서 나도 언젠가 갈 길이라 생각한다"라고 했다.

지난 20일 종영한 MBC 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다 (이하 '이강달')은 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼 체인지 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극이다.

김세정은 억척스럽고 따뜻한 부보상 박달이, 비극적 운명을 품은 빈궁 연월, 그리고 영혼이 바뀐 세자 이강(강태오)을 품은 달이까지 사실상 1인 3역에 가까운 변주를 소화했다.

'이강에는 달이 흐른다'를 통해 '사극 여주'의 정석을 보여준 김세정은 지난 17일 첫 싱글 '태양계'를 발표했다. 그룹 구구단, 아이오아이를 거쳐 솔로 가수로 활동했다가, 배우까지 활동 반경을 넓힌 김세정이 '본업'으로 컴백한 것이다. 공교롭게도 드라마 종영시기와 싱글 발매 시기가 겹쳐 눈길을 끈다.

김세정은 "작품이 끝나고 팬분들과 만날 자리가 있었으면 좋겠더라. 작은 선물이 됐으면 했다. 이전부터 저도 느낌적으로 노래를 하고 싶을 거 같다고 생각했다. 그래서 드라마가 들어갈 때부터 음반을 기획하게 됐다"고 답했다.


[인터뷰③]김세정 "오랜만의 가수 컴백, 떨려…결혼한 구구단 미미, 나도…
'이강에는 달이 흐른다' 김세정. 사진 제공=젤리피쉬엔터테인먼트
특히 성시경이 2011년 7집 앨범 '처음'에서 발표한 동명곡을 김세정만의 감성으로 재해석한 곡이라는 점이 관심사다. 김세정은 "곡을 처음에 서칭할 때, 중점된 포인트는 메인으로 나온 곡보다 메인만큼 사랑 받은 수록곡을 찾아보자고 했다. 그 중 후보에 '태양계'가 있었다 주변에도 '태양계'를 하면 좋겠다고 생각했다. 감정 자체가 가지고 있다는 게 커서, 저도 단순한 호기심이 생겼다. 성시경 선배님 보컬이 확실하다고 생각했는데, 그 확실한 컬러에 제 새로운 모습을 보여주는 게 궁금했다"고 했다.

무엇보다 유튜브 콘텐츠 '성시경'간판 코너인 '부를텐데'에 출연, 원곡자인 성시경과 만났다. 김세정은 "녹음하고 힘들었다. 이렇게 힘들 줄 몰랐다. 고음인 노래도 아니고, 온전히 김세정이라는 음색만 믿고 가야지만, 모르고 도전했다. 녹음할 때는 생각이 너무 많았다"고 먼저 운을 뗐다.


이어 "엄청 혼란스러운 상태로 녹음을 마치고, 시경 선배님께 고민도 말씀드렸다. 선배님이 하신 말씀이 생각이 많아질수록 감정이 비어진다고 하셨다. 있는 그대로 생각을 그만 두고, 순간만큼은 그 사람처럼 빠져서 연기해야 한다고. 그때 안거다. 연기는 이렇게 접하면서, 노래는 이렇게 왜 안 접했을까?라는 생각에 다시 뒤엎고 다시 녹음했다"며 당시를 돌이켰다.


[인터뷰③]김세정 "오랜만의 가수 컴백, 떨려…결혼한 구구단 미미, 나도…
'이강에는 달이 흐른다' 김세정. 사진 제공=젤리피쉬엔터테인먼트
김세정이 음반을 내는 것은 2023년 9월 첫 번째 정규앨범 '문' 이후 약 2년 3개월 만이다. 김세정은 "너무 떨리고 부담됐다. 매년 해오던 거면 모르겠는데, 쉬었다 하는 거니 늘 원점으로 돌아가더라. 그때마다 쌓아둔 것을 다시 찾는 시간이 걸리기도 하고, 많이 돌아볼 수밖에 없었던 순간이었다"고 털어놨다.

그러면서 "처음에는 백지상태였는데, 하나씩 물음을 적으면서 답을 찾아갔다. 선배님들 조언을 들어가면서, 앞으로 어떻게 마음가짐을 가지면 될 지, 노래를 할 때, 이걸 바탕으로 쌓아야 할 것 같다고 느꼈다"고 고백했다.

구구단 멤버 조아람이 출연한 MBC 드라마 '달까지가자' 후속인 '이강달'로 바통을 이어받는 점도 화제를 모았다. 김세정은 "안 그래도 샵이 같다 아람이가 제작발표회 가는 날, 저는 '이강달' 촬영을 갔다. 함께 했던 멤버들 중 연기 쪽으로 간 친구들이 많은데, 저도 응원하고, 그들도 응원해 주더라. 각자 잘 커서 오래오래 잘 됐으면 한다"고 했다.

다른 멤버들과 다르게, 멤버 미미 경우 엠블랙 출신 천둥과 결혼해 또 다른 길을 택했다. 그러나김세정은 "저와 다른 길이라 생각하지는 않는다. 연예계에서 나의 모습을 보여주면서 사랑 받는 건 변치 않다. 저도 언니처럼 언젠가 결혼을 할 것이고, 음원도 내고 할 것 같다. 언니가 밟는 길을 보면서, 나도 언젠가 언니처럼 하겠지라는 생각이다"고 덧붙였다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김흥국, '정치 손절'하며 회한의 눈물 "이런 추락 처음...방송·행사 다 끊겨"

2.

김의성, 박정민과 갈등 폭로 "권해효랑은 일하면서 나는 피해" ('비보티비')

3.

'박성광♥' 이솔이, 새벽마다 응급실 각오..."또 심장병이라니 마음 찢어져"

4.

김장훈, 미르 비연예인 신부 얼굴 노출에 사과…"나잇값 못했다"[SC이슈]

5.

'76세' 박원숙, 은퇴까지 고민한 몸 상태 "힘들어서 제의 와도 못해" ('같이 삽시다')

연예 많이본뉴스
1.

김흥국, '정치 손절'하며 회한의 눈물 "이런 추락 처음...방송·행사 다 끊겨"

2.

김의성, 박정민과 갈등 폭로 "권해효랑은 일하면서 나는 피해" ('비보티비')

3.

'박성광♥' 이솔이, 새벽마다 응급실 각오..."또 심장병이라니 마음 찢어져"

4.

김장훈, 미르 비연예인 신부 얼굴 노출에 사과…"나잇값 못했다"[SC이슈]

5.

'76세' 박원숙, 은퇴까지 고민한 몸 상태 "힘들어서 제의 와도 못해" ('같이 삽시다')

스포츠 많이본뉴스
1.

우승팀인데, 투수 부족해요? LG, 한화 방출 '파이어볼러' 장시환 영입...포수 김민수도 합류 [공식발표]

2.

"숙적 일본 꺾었다" 韓 U-15 동생들, '미친 감차→화력 폭발' 한일전 3-0 쾌승…中 넘어 동아시안컵 2위 '체면치레'

3.

"SON 월드 클래스" 강력 주장 게리 네빌, 토트넘 현 주장 맹비판 "진짜 미친 행동"...英 반응 "프랭크 불쌍하다"

4.

英 단독 보도! 日 팬들도 답답해 쓰러질 지경...'백승호 동료' 한때 일본 최고 골잡이, 챔피언십도 대실패 "친정팀 복귀 관심"

5.

'대한민국 최초 혼혈' 카스트로프 애국심 초대박, 국대 유니폼 입고 상탈 맹훈련...'홍명보호 약점' 윙백 가능성

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.