진정선, 결혼 앞두고 '대형 악재' 터졌다...신종 사기 수법 '중고차 …

[스포츠조선 김수현기자] 모델 진정선이 최근 당한 중고차 사기에 대해 고백했다.
진정선은 "3자 사기를 당한 거다. 제가 차를 팔려고 했는데 사기꾼이 제 차를 자기 차인 것처럼 중고차 플랫폼에 올린 거다. 사기꾼이 세금 문제를 언급하면서 차량 구매 비용을 분할 지급할 것을 약속했다"라 했다.
진정선은 "저한테 돈을 준 사람과 받은 사람이 다른 거다. 입금을 했떠니 사기꾼 연락 두절 된 거다. 근데 구매자는 '돈 보냈으니까 차 주세요' 한 거다. 탁송 기사님은 차를 가져갔다"라 했다.
영문을 모르는 탁송기사가 재촉하니 멘붕이 온 진정선은 그냥 차를 보내준 것.
마찬가지로 사기를 당한 적이 있는 이현이는 "저는 제 손으로 카드를 줬다. 비밀번호까지 알려줬다"며 "사기꾼들을 기가 막히게 서장훈씨 같은 사람한테는 사기를 안친다"라 했다.
진정선은 "근데 이제 남자친구 입장에서는 놀란 게 제가 혼자 다 해놓고 일 터진 후에 '어떡해' 한 거다"라 털어놓았다.
예비신랑은 "당시에 제가 답답한 거보다 당사자가 더 답답하니까 '나도 잠이 안오는데 정선이는 오죽할까' 싶었다. 당장 다음날부터 차를 써야 하니까 제 차를 줬다. 사기로 돈까지 잃었는데 렌트에 돈을 쓰기가 좀 그렇지 않냐"라며 듬직한 면모를 보였고 진정선은 "저도 그 일이 있고 나서 (예비신랑의 태도에) 결혼을 좀 확신하게 됐다. 혼자 속으로 '결혼해도 되겠다' 싶었다"라 고백했다.
