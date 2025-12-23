'박정민 버프' 받은 화사, '굿 굿바이' 퍼펙트 올킬 400회 돌파 大…

제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 화사, 박정민이 멋진 무대를 선보이고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.19/
[스포츠조선 조지영 기자] 화사(HWASA)의 'Good Goodbye(굿 굿바이)'가 국내 주요 음원차트 정상을 모두 차지하는 '퍼펙트 올킬(PAK)' 400회를 돌파하며 기록 행진을 이어가고 있다.
멜론, 지니, 벅스, 유튜브 뮤직, 플로, 바이브 등 6개 주요 음원 사이트의 일간·주간·실시간 차트 순위를 통합해 집계하는 온라인 음악순위 통합차트 아이차트에 따르면 'Good Goodbye'는 지난달 30일 첫 'PAK' 달성 후 23일까지 누적 횟수 총 400회의 'PAK'를 기록 중이다.
올해에는 아이브 'REBEL HEART(레블 하트)', 지드래곤 'TOO BAD (Feat. Anderson .Paak)(투 배드)', 헌트릭스 'Golden(골든)', 화사의 'Good Goodbye'까지 총 4곡의 'PAK' 곡이 나왔는데, 화사는 올해 솔로 여가수 중 최초 'PAK'를 넘어 헌트릭스를 제외한 올해 국내 가수 중 최고 기록 행진을 하고 있다.
아이차트에 따르면 화사의 'Good Goodbye'는 올타임 'PAK' 순위에서도 헌트릭스 'Golden'(1484회), 뉴진스 'Ditto(디토)'(655회), BTS 'Dynamite(다이너마이트)'(610회), 아이유 'Celebrity(셀러브리티)'(462회)에 이은 통산 5위의 성과를 거두고 있고, 상승세 역시 현재 진행형이라 향후 수립할 기록에 귀추가 주목된다.
화사는 '제46회 청룡영화상' 축하 무대 후 '역주행 신화'에 이은 '대세 솔로퀸' 인기를 여실히 입증하고 있다.
'PAK' 달성은 물론 음악방송 3관왕, 써클차트 6관왕, 빌보드코리아의 신설차트 '빌보드 코리아 핫100' 2주 연속 1위, '빌보드 월드 디지털송 세일즈' 차트 첫 1위, '빌보드 글로벌 200' 32위 등 국내외서 그야말로 뜨거운 인기를 구가하고 있다.
인기의 여세를 몰아 화사는 내년 1월 17일부터 18일까지 이틀간 서울 동대문구 경희대학교 평화의전당에서 '2026 HWASA CONCERT <MI CASA>(2026 화사 콘서트 <미 카사>)'를 개최한다.
이번 공연은 화사가 데뷔 12년 만에 처음 선보이는 단독 콘서트로, 솔로 아티스트 화사의 독보적인 음악 세계를 오롯이 만나볼 수 있을 전망이다.
화사는 2023년 6월, 싸이가 수장으로 있는 피네이션과 전속 계약을 체결한 뒤 활발한 음악 활동을 이어 오고 있다. 소속사 이적 후 'I Love My Body(아이 러브 마이 바디)', 'NA(나)', 'Good Goodbye'까지 주체적인 음악을 선보이며 독보적인 여성 솔로 아티스트로서 위상을 확립하고 있다.