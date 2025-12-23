[청룡랭킹] 강백호, 2025년 마지막 청룡랭킹 1위로 장식
|출처=한화이글스
12월 청룡랭킹 야구선수 부문 1위는 한화이글스 강백호가 차지했다.
19일 종료 된 이번 투표에서 강백호는 최종 득표율 52.84%로 청룡랭킹 야구팬들의 선택을 받아 2025년 마지막 청룡랭킹 1위에 올랐다.
끝까지 경쟁을 펼친 삼성라이온즈 김영웅은 뒷심부족으로 역전 당하며 아쉽게 2위에 머물렀다.
서울고등학교를 졸업하고 2018년 전체 1순위로 KT위즈의 지명을 받은 강백호는 고졸 신인 최초 데뷔 첫 타석 홈런의 기록을 세우며 등장했다.
데뷔 시즌의 기록은 29홈런, 84타점, 0.290의 타율을 기록하며 신인왕에 오르며 대형 스타로 발돋음 했다.
2025년 시즌까지 KT위즈 소속으로 활약하던 강백호는 2026년 시즌을 앞두고 FA자격을 얻어 한화이글스로 이적했다.
올해 아쉽게 준우승을 차지했던 한화이글스 소속으로 팀을 더 높은 위치까지 이끌어 갈 것으로 보이며 누구보다 열정적인 한화이글스 팬들의 기대가 크다.
한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행한다. 이달의 야구선수 투표는 KBO리그 소속으로 개인 성적과 팀 공헌도 등을 바탕으로 선정한 선수 20명을 대상으로 매달 진행되며 6개월에 한번씩 반기별 수상자도 선정한다.
