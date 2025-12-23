허지웅, '대홍수' 혹평에 격분… "니들이 망할 것, 도파민 타령 그만"

기사입력 2025-12-23 17:27


허지웅, '대홍수' 혹평에 격분… "니들이 망할 것, 도파민 타령 그만"

[스포츠조선 김준석 기자] 작가 허지웅이 넷플릭스 영화 '대홍수'를 둘러싼 혹평 논란에 대해 강도 높은 발언을 쏟아내며 콘텐츠 소비 문화 전반을 정면으로 비판했다.

단순한 영화 평가를 넘어, 관객의 태도와 시대 감수성에 대한 문제 제기로 해석되며 뜨거운 반응을 낳고 있다.

22일 허지웅은 자신의 SNS에 장문의 글을 올리며 "왜 영화 평론을 그만두었느냐는 질문을 종종 받는다. 대부분 웃고 넘겼지만 언젠가는 정리하고 가야 한다고 생각했다"고 밝혔다.

그는 영화 평론을 접게 된 결정적 계기로 아리 애스터 감독의 영화 '유전'을 언급했다.

당시 허지웅은 '유전'을 지금까지 만들어진 오컬트 영화 가운데 최고 수준의 작품이라고 평가했지만, 온라인 커뮤니티에서는 개연성과 설득력이 부족하다는 이유로 거센 혹평이 이어졌다고 회상했다.

허지웅은 "대중의 생각과 이 정도로 괴리돼 있다면, 내가 그만두는 게 맞지 않겠느냐는 생각이 들었다"며 "아주 기본적인 층위에서 이미 소통이 불가능하다고 느꼈다"고 털어놨다.

그는 "그 시점은 개인적으로 비극에 가까웠고, 이후 영화에 대한 직업적인 글쓰기를 완전히 그만두게 됐다"고 덧붙였다.

이어 그는 최근 공개 이후 극명한 호불호 반응을 불러온 영화 '대홍수'를 언급하며 날 선 비판을 이어갔다.


허지웅은 "요즘 어떤 영화에 대한 평가가 극단적으로 갈리고 있는데, 정말 과도하게 공격받고 있다고 느낀다"고 밝혔다.

그는 현재의 콘텐츠 소비 환경에 대해 "하나의 작품을 감상하는 데 들어가는 체감 비용이 거의 없는 시대"라며 "시작하자마자 관객의 도파민을 만족시키지 못하면 가차 없이 외면당한다"고 지적했다.

이어 "클릭 몇 번으로 영화를 소비하면서, 그 이야기의 비용과 시간을 고려하지 않는다"고 꼬집었다.

허지웅은 특히 "새로운 이야기를 들려달라고 애원하던 태도는 사라졌고, 이제는 즉각적인 자극을 요구하는 반응만 남았다"며 "그런 세대가 스스로 만든 결핍에 대해 남을 비난하는 모습이 아이러니하다"고 말했다.

그는 "이야기의 비용을 알지 못하는 태도는 결국 콘텐츠 생태계를 망가뜨릴 것"이라고 경고했다.

또한 그는 "나는 '대홍수'가 그렇게까지 매도돼야 할 작품이라고 생각하지 않는다"며 "많은 사람들이 자신의 도파민이 원하는 순간에 충족되지 않았다는 이유로 콘텐츠를 저주하고, 그것을 정당한 권리처럼 여긴다"고 비판했다.

이어 "비판을 하려면 최소한의 논리와 책임이 따라야 한다"며 "기대와 다르다는 이유만으로 창작자에게 장사를 접으라고 말하는 태도와 크게 다르지 않다"고 지적했다.

글 말미에서 허지웅은 창작자들을 향한 메시지도 남겼다.

그는 "그들은 쉽게 포기하라고 말하지만, 당신이 고민한 시간의 극히 일부도 쓰지 않았다"며 "그럼에도 불구하고 계속한다면, 언젠가는 당신의 작업을 알아보는 사람들이 반드시 생길 것"이라고 강조했다.

그러면서 관객을 과소평가하거나 과대평가하지 말고, 자신의 속도로 작업을 이어가라고 조언했다.

한편 '대홍수'는 대홍수가 덮친 지구의 마지막 날, 인류의 생존을 건 이들이 물에 잠겨가는 아파트 안에서 사투를 벌이는 이야기를 그린 SF 재난 영화다. 영화 '더 테러 라이브', 'PMC 더 벙커' 등을 연출한 김병우 감독이 메가폰을 잡았다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

2.

[SC이슈] "김우빈 '낫게 해달라' 공양미 머리에 이고 기도한 신민아"…법륜스님도 감동, 세기의 결혼

3.

4.

'출연료 횡령' 박수홍 친형 부부, 상고장 제출…결국 대법원行[SC이슈]

5.

'국민 전남친' 박정민, 美할리우드 진출 기회에 '연기 안식년' 철회 "해외는 연기 중단NO"

연예 많이본뉴스
1.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

2.

[SC이슈] "김우빈 '낫게 해달라' 공양미 머리에 이고 기도한 신민아"…법륜스님도 감동, 세기의 결혼

3.

4.

'출연료 횡령' 박수홍 친형 부부, 상고장 제출…결국 대법원行[SC이슈]

5.

'국민 전남친' 박정민, 美할리우드 진출 기회에 '연기 안식년' 철회 "해외는 연기 중단NO"

스포츠 많이본뉴스
1.

'최하위 충격' 그래도 KIA는 45억 대우했다…대투수 자존심 회복 절실하다

2.

데뷔 첫 SV 감격 누렸던 '1차지명' 유망주, 이제는 '품절남' 대열 합류한다 "행복한 가정 이루겠습니다"

3.

'이강인과 닮았다' 프로페셔널! 감독과 불화설 종식→출전 시간 제한적인데도 "훈련마다 최선 다해"

4.

또 다른 계륵일까! 2360억원이 쓰러졌다. 리버풀의 악몽. 최고 이적료 이삭 발목부상 최소 2개월 아웃

5.

'충격 조롱' SNS로 맨유 저격! 우승컵 들자마자 "맨유 나온 게 신의 한 수"…대체자는 오자마자 고꾸라져

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.