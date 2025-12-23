하지원, '애굣살 메이크업'에 나이 삭제…세수만 했는데 '20대 미모'

|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 하지원이 애굣살 메이크업 하나로 동안 미모를 뽐내며 시청자들의 시선을 사로잡았다.
23일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '당일배송 우리집'에서는 김성령, 하지원, 장영란, 가비가 두 번째 집을 맞이하기 전 각자의 시간을 보내는 모습이 그려졌다.
이어 하지원은 세수만 마친 내추럴한 모습으로 등장했고, 별다른 화장 없이도 도자기처럼 매끈한 피부를 자랑하며 "화장은 잘 안 한다. 피부만 그냥 한다"고 말해 감탄을 자아냈다.
이어 그는 메이크업을 담당한 가비를 바라보며 "가비한테 애굣살을 그려달라고 해야겠다"고 말해 기대감을 높였다.
가비는 김성령의 메이크업을 먼저 마친 뒤 "핑크핑크 하니까 더 어려 보인다"며 만족스러운 반응을 보였다.
이후 가비는 하지원의 눈 밑에 애굣살 메이크업을 더했다.
이를 본 장영란은 "원래 애굣살이 많은데 엄청나졌다. 애굣살 부자 됐다"며 놀라워했고, 하지원 역시 "진짜 잘한다"며 가비의 메이크업 실력에 연신 감탄했다.
애굣살 하나로 분위기가 달라진 하지원의 모습에 시청자들은 "하지원은 뭘 해도 동안", "세수만 했는데도 레전드", "애굣살 효과 제대로다" 등의 반응을 보였다.
