광고만 17개...박수홍 "딸 재이 내 못다한 꿈 이루려나, 모델 됐으면"

기사입력 2025-12-23 23:52


광고만 17개...박수홍 "딸 재이 내 못다한 꿈 이루려나, 모델 됐으면…

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박수홍이 재이의 미래에 대해 기대감을 드러냈다.

23일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에서는 '과거 비혼주의자들의 가족모임 | 청룡해아기 육아 브이로그 | 미우새에서 아빠의 삶으로 | 14개월아기 재이 | 크리스마스 연말 파티' 영상이 업로드 됐다.

14개월 재이는 벌써 혼자 밥을 먹으려 연습하고 있었다. 재이는 자기가 먹던 맛있는 음식을 하송이에게 건네며 감동을 자아내기도 했다.


광고만 17개...박수홍 "딸 재이 내 못다한 꿈 이루려나, 모델 됐으면…
엄마 아빠들도 식사를 시작했다. 특히 손헌수는 아기를 보느라 정신이 없는 아내를 위해 음식을 잘라 입에 먹여주기도 했다. 박수홍과 김다예는 "스윗남이다"라고 감탄했다.

이어 긴 옷을 입고 뽐내는 재이에 박수홍은 "어디서 오셨냐. 패션쇼 현장이냐"라며 "우리 재이는 저렇게 긴 옷 입는 걸 좋아한다. 엄마 옷이고 뭐고 모델이 되려나?"라고 좋아했다.

박수홍은 "내가 못 이룬 꿈을 이루려나?"라며 아직 14개월 밖에 되지 않은 재이지만 아빠의 바람을 전했다.


광고만 17개...박수홍 "딸 재이 내 못다한 꿈 이루려나, 모델 됐으면…
한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 혼인신고를 한 뒤, 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 김다예는 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 지난해 첫딸 재이를 품에 안았다.

엄마와 아빠의 장점을 고루 닮은 재이는 러블리한 미모로 큰 관심을 받고 있으며, 올해에만 17개의 광고 계약을 성사시킨 것으로 알려져 화제가 된 바 있다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'지연과 합의이혼' 황재균, 의미심장한 고백..."인생 2막" 드디어 열었다

2.

이혼 겪은 고현정..."다들 남편·자식 얘기, 내 배려는 1도 없다" 쿨한 친구 디스

3.

'요리논란' 박나래, 이번엔 '대용량 식용유'다…과거 방송 장면까지 파묘

4.

"박나래, 재산 은닉 의혹"..50억 근저당, 매니저들 가압류 3순위로 밀어냈다

5.

이민정, "여자들은 제 영상 보지 마세요" 경고...크리스마스 직전 '꿀팁 대방출'

연예 많이본뉴스
1.

'지연과 합의이혼' 황재균, 의미심장한 고백..."인생 2막" 드디어 열었다

2.

이혼 겪은 고현정..."다들 남편·자식 얘기, 내 배려는 1도 없다" 쿨한 친구 디스

3.

'요리논란' 박나래, 이번엔 '대용량 식용유'다…과거 방송 장면까지 파묘

4.

"박나래, 재산 은닉 의혹"..50억 근저당, 매니저들 가압류 3순위로 밀어냈다

5.

이민정, "여자들은 제 영상 보지 마세요" 경고...크리스마스 직전 '꿀팁 대방출'

스포츠 많이본뉴스
1.

2연패는 없다. 5명이 10점이상 이게 1위팀. 한국도로공사, GS칼텍스에 0:2→3:2 크리스마스 역전승[장충 리뷰]

2.

창원 LG, 최하위 가스공사 힘겹게 제치고 3연승으로 선두 유지

3.

[오피셜] K리그2 강등 대구FC, 장영복 신임 단장 선임

4.

[공식발표]'2부 강등' 대구FC, 포항 스틸러스 출신 장영복 단장 선임

5.

1위 잡을 뻔 했는데... 1,2세트 잡고 3,4,5세트 지다니. "상대 강서브에 리시브 흔들렸다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.