라포엠, 클래식한 매력으로 완성한 아우라…"쉼 없는 질주가 사랑의 비결"

[스포츠조선 정빛 기자] 크로스오버 그룹 라포엠(LA POEM)이 5년 만에 참여한 에스콰이어 화보를 통해 성숙한 매력을 드러냈다.
라포엠은 24일 공개된 에스콰이어 화보에서 블랙 무드 속 각자의 개성과 존재감을 드러냈다. 클래식한 슈트를 입고 서로 다른 시선과 거리감을 연출한 세 멤버는 댄디한 매력과 함께 라포엠만의 깊이 있는 아우라를 완성했다.
이어 에스콰이어와 진행한 인터뷰를 통해 라포엠은 데뷔 5년 차를 맞은 소회와 함께 크로스오버 그룹으로서의 정체성과 앞으로의 방향성에 대해 진솔한 이야기를 전했다.
JTBC '팬텀싱어 3' 우승 이후 어느덧 5년이 흐른 가운데, 그동안 꾸준한 사랑을 받아온 비결을 묻는 질문에 정민성은 "꾸준한 사랑의 비결은 결국 꾸준한 활동이라고 생각한다"며 "지난 5년 동안 쉼 없이 달려왔다"고 밝혔다. 유채훈 역시 "시간이 지날수록 멤버들끼리 점점 더 돈독해진다. 활동을 이어올 수 있어 다행이라는 마음이 크다"며 깊은 신뢰를 드러냈다.
데뷔곡이자 현재까지도 라포엠 공식 유튜브 채널에서 가장 높은 조회수를 기록 중인 '눈부신 밤'에 대해 최성훈은 "콘서트에서 유독 이 곡을 들으며 눈물을 흘리는 관객들이 많다"며 "가수는 자신의 노래를 부를 때 가장 빛나는 것 같다"고 전했다.
또한 최근 JTBC 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'의 스페셜 영상에 삽입된 'You Raise Me Up(유 레이즈 미 업)'과 관련해 유채훈은 "노래 자체가 워낙 명곡이라 많은 분들의 가슴을 울릴 수 있었던 것 같다"며 "기도하는 마음과 포기하지 않고 묵묵히 나아가는 마음을 표현하고 싶었다"고 설명했다.
라포엠은 글로벌 무대를 향한 본격적인 행보에도 박차를 가하고 있다. 최근 일본 도쿄 이이노 홀(IINO HALL)에서 'LA POEM Premium Showcase Live in Tokyo 2025(라포엠 프리미엄 쇼케이스 라이브 인 도쿄 2025)'를 성료한 라포엠은 이를 시작으로 세계 시장 진출을 향한 준비를 이어갈 계획이다.