[공식]B1A4, 14년 만에 WM엔터 떠난다…전속계약 종료(전문)

기사입력 2025-12-24 09:05


[공식]B1A4, 14년 만에 WM엔터 떠난다…전속계약 종료(전문)
B1A4. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 B1A4가 14년간 몸담았던 WM엔터테인먼트를 떠난다.

WM엔터테인먼트는 23일 "당사는 B1A4와 심도 있는 논의 끝에 전속 계약을 종료하기로 협의했다"며 "지난 14년간 당사와 신뢰를 바탕으로 함께한 B1A4 멤버들에게 진심으로 감사의 인사를 전한다"고 밝혔다.

이어 "비록 당사와의 전속 계약은 종료되지만 오랜 시간 깊은 인연을 이어온 만큼, 앞으로 B1A4가 새로운 둥지에서 더 큰 도약을 할 수 있도록 당사는 성심을 다해 서포트할 예정"이라고 했다.

그러면서 "당사와 B1A4가 서로 시너지 효과를 낼 수 있도록 지속적인 협업을 진행하고, RBW재팬에서도 해외 활동에 힘을 더해 업무협력 관계를 유지할 예정"이라고 설명했다.

또 "단순한 가수와 소속사의 관계를 넘어 14년이라는 시간 동안 WM을 대표하는 아티스트이자 좋은 동료로 든든한 동행을 함께해준 B1A4가 자신들의 역량을 마음껏 펼치고 도전할 수 있도록, WM 임직원은 멤버들의 앞날을 응원하고 축복하겠다"고 덧붙였다.

B1A4는 2011년 4월 5인조로 데뷔해 '이게 무슨 일이야', '거짓말이야' 등 다수의 히트곡을 발표하며 큰 사랑을 받았다. 이후 진영과 바로가 팀을 떠났고, 현재는 신우 산들 공찬 3인 체제로 활동을 이어왔다.

다음은 WM엔터테인먼트 입장 전문.

안녕하세요


WM엔터테인먼트입니다.

먼저, 소속 아티스트 B1A4(신우, 산들, 공찬)를 사랑해주시고 응원해주시는 팬분들께 감사의 말씀을 드립니다.

당사는 B1A4와 심도 있는 논의 끝에 전속 계약을 종료하기로 협의하였습니다.

지난 14년간 당사와 신뢰를 바탕으로 함께한 B1A4 멤버들에게 진심으로 감사의 인사를 전합니다.

비록 당사와의 전속 계약은 종료되지만 오랜 시간 깊은 인연을 이어온 만큼, 앞으로 B1A4가 새로운 둥지에서 더 큰 도약을 할 수 있도록 당사는 성심을 다해 서포트 할 예정입니다.

또한 당사와 B1A4 서로가 시너지 효과를 낼 수 있도록 지속적인 협업을 진행하고, RBW재팬에서도 해외 활동에 힘을 더해 업무협력 관계를 유지할 예정입니다.

단순한 가수와 소속사의 관계를 넘어 14년이라는 시간동안 WM을 대표하는 아티스트이자 좋은 동료로 든든한 동행을 함께해준 B1A4가 자신들의 역량을 마음껏 펼치고 도전할 수 있도록, 저희 WM 임직원은 멤버들의 앞날을 응원하고 축복하겠습니다.

B1A4의 앞으로 활동에 많은 분들의 따뜻한 관심과 사랑 부탁드립니다.

감사합니다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, 의혹은 커졌고 대응은 더 셌다…9년 전 진료부까지 공개

2.

"난 착한 사람 아냐" 박나래의 과거 발언, 논란 속 다시 소환

3.

'혼전임신' 곽튜브 "♥아내와 따로 산다" 폭탄 고백...신혼에 무슨 일 ('전현무계획3')

4.

조혜련 흡연 과거 소환…이경실 "담배+밀크커피 냄새, 역겨웠다"

5.

종영 '돌싱포맨' 탁재훈 결국 분노…"이상민·김준호는 사랑, 난 직장 잃었다"

연예 많이본뉴스
1.

전현무, 의혹은 커졌고 대응은 더 셌다…9년 전 진료부까지 공개

2.

"난 착한 사람 아냐" 박나래의 과거 발언, 논란 속 다시 소환

3.

'혼전임신' 곽튜브 "♥아내와 따로 산다" 폭탄 고백...신혼에 무슨 일 ('전현무계획3')

4.

조혜련 흡연 과거 소환…이경실 "담배+밀크커피 냄새, 역겨웠다"

5.

종영 '돌싱포맨' 탁재훈 결국 분노…"이상민·김준호는 사랑, 난 직장 잃었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

2연패는 없다. 5명이 10점이상 이게 1위팀. 한국도로공사, GS칼텍스에 0:2→3:2 크리스마스 역전승[장충 리뷰]

2.

그러면 그렇지! 토트넘 '포스트 쏘니' 영입 또또또 물거품…"맨시티 이적 원한다"→공식 매각가 1300억

3.

6명 보내고 700억, 빅리거 만드는 전문 학원 수준..."자부심 느낀다. KBO 위상도 확인"

4.

"나도 힘들어 죽겠는데 선수들은..." 6게임 中 5번이 5세트. 이틀 쉬고 또 경기. 그래도 이기니 1위다

5.

창원 LG, 최하위 가스공사 힘겹게 제치고 3연승으로 선두 유지

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.