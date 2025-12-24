NCT 태용, 전역하자마자…12월 '가요대전' 출격→1월 단독 콘서트 매…

|
[스포츠조선 정빛 기자] NCT 태용이 1월 단독 콘서트도 전석 매진을 기록했다.
'2026 TAEYONG CONCERT <TY TRACK- REMASTERED>'(2026 태용 콘서트 <티와이 트랙-리마스터드>)는 1월 24~25일 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(핸드볼 경기장)에서 펼쳐지며, 1년 11개월 만에 열리는 태용의 새 단독 콘서트인 만큼 개최 소식만으로도 뜨거운 관심을 얻고 있다.
이번 콘서트는 2024년 2월 개최된 태용의 첫 단독 콘서트 'TY TRACK'을 리마스터해 선보이는 공연으로, 음악과 퍼포먼스, 세트리스트, 무대 연출 등 모든 요소를 업그레이드해 태용만의 음악 세계를 한층 더 강렬하게 펼쳐낼 예정이다.
'2026 TAEYONG CONCERT <TY TRACK ? REMASTERED>'는 서울을 비롯해 2월 7일 자카르타, 2월 16~17일 요코하마, 2월 28일~3월 1일 마카오, 3월 28~29일 방콕, 4월 11일 쿠알라룸푸르 등 6개 지역에서 10회 공연으로 이어진다.
