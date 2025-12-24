NCT 태용, 전역하자마자…12월 '가요대전' 출격→1월 단독 콘서트 매진

기사입력 2025-12-24 09:12


NCT 태용, 전역하자마자…12월 '가요대전' 출격→1월 단독 콘서트 매…
사진 제공=SM엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] NCT 태용이 1월 단독 콘서트도 전석 매진을 기록했다.

'2026 TAEYONG CONCERT <TY TRACK- REMASTERED>'(2026 태용 콘서트 <티와이 트랙-리마스터드>)는 1월 24~25일 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(핸드볼 경기장)에서 펼쳐지며, 1년 11개월 만에 열리는 태용의 새 단독 콘서트인 만큼 개최 소식만으로도 뜨거운 관심을 얻고 있다.

특히 지난 12월 22~23일 멜론티켓을 통해 진행된 티켓 예매는 오픈과 동시에 2회 공연 모두 전석 매진되어 태용의 굳건한 파워와 인기를 다시 한번 실감케 했다.

이번 콘서트는 2024년 2월 개최된 태용의 첫 단독 콘서트 'TY TRACK'을 리마스터해 선보이는 공연으로, 음악과 퍼포먼스, 세트리스트, 무대 연출 등 모든 요소를 업그레이드해 태용만의 음악 세계를 한층 더 강렬하게 펼쳐낼 예정이다.

또한 태용은 12월 25일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 개최되는 '2025 SBS 가요대전'에 출연해 솔로 스테이지를 선보이며, 전역 후 첫 무대인만큼 전 세계 팬들의 이목이 집중될 전망이다.

'2026 TAEYONG CONCERT <TY TRACK ? REMASTERED>'는 서울을 비롯해 2월 7일 자카르타, 2월 16~17일 요코하마, 2월 28일~3월 1일 마카오, 3월 28~29일 방콕, 4월 11일 쿠알라룸푸르 등 6개 지역에서 10회 공연으로 이어진다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, 의혹은 커졌고 대응은 더 셌다…9년 전 진료부까지 공개

2.

"난 착한 사람 아냐" 박나래의 과거 발언, 논란 속 다시 소환

3.

'혼전임신' 곽튜브 "♥아내와 따로 산다" 폭탄 고백...신혼에 무슨 일 ('전현무계획3')

4.

조혜련 흡연 과거 소환…이경실 "담배+밀크커피 냄새, 역겨웠다"

5.

종영 '돌싱포맨' 탁재훈 결국 분노…"이상민·김준호는 사랑, 난 직장 잃었다"

연예 많이본뉴스
1.

전현무, 의혹은 커졌고 대응은 더 셌다…9년 전 진료부까지 공개

2.

"난 착한 사람 아냐" 박나래의 과거 발언, 논란 속 다시 소환

3.

'혼전임신' 곽튜브 "♥아내와 따로 산다" 폭탄 고백...신혼에 무슨 일 ('전현무계획3')

4.

조혜련 흡연 과거 소환…이경실 "담배+밀크커피 냄새, 역겨웠다"

5.

종영 '돌싱포맨' 탁재훈 결국 분노…"이상민·김준호는 사랑, 난 직장 잃었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

2연패는 없다. 5명이 10점이상 이게 1위팀. 한국도로공사, GS칼텍스에 0:2→3:2 크리스마스 역전승[장충 리뷰]

2.

그러면 그렇지! 토트넘 '포스트 쏘니' 영입 또또또 물거품…"맨시티 이적 원한다"→공식 매각가 1300억

3.

6명 보내고 700억, 빅리거 만드는 전문 학원 수준..."자부심 느낀다. KBO 위상도 확인"

4.

"나도 힘들어 죽겠는데 선수들은..." 6게임 中 5번이 5세트. 이틀 쉬고 또 경기. 그래도 이기니 1위다

5.

창원 LG, 최하위 가스공사 힘겹게 제치고 3연승으로 선두 유지

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.