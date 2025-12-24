'싱어게인4', 오늘(24일) 톱7 신곡 발표…1차 파이널 신곡, 음원으…

'싱어게인4', 오늘(24일) 톱7 신곡 발표…1차 파이널 신곡, 음원으로 만난다

기사입력 2025-12-24 12:33


사진 제공=뮤직팜엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] JTBC '싱어게인-무명가수전 시즌 4' TOP7의 신곡이 공개된다.

'한 번 더' 기회가 필요한 무명가수들이 대중 앞에 다시 설 수 있도록 돕는 리부팅 오디션 프로그램 '싱어게인4'의 TOP7이 최종 확정된 가운데, TOP7의 신곡 음원이 오늘 24일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

지난 23일 방송에서는 TOP7 결정전이 모두 마무리되며 최종 TOP7이 가려졌다. 참가자들의 진정성 있는 무대는 시청자들의 뜨거운 공감과 응원을 이끌어냈다

이번 음원에는 오는 30일 방송되는 1차 파이널 방송에서 진행될 '신곡 미션'의 곡들이 미리 공개된다. 대한민국을 대표하는 프로듀서 군단인 구름, GroovyRoom, 10CM, 김도훈, 안신애&권지윤, 김형석, 조원상(LUCY)이 TOP7 참가자들을 위해 각자의 개성과 강점을 극대화한 신곡을 선보인다.

김예찬의 '우리 후회하지 말아요 (Prod. 구름)'는 모던록 사운드를 기반으로 한 곡으로, 김예찬이 직접 작사에 참여해 한층 진정성 있는 메시지를 담아냈다. 담담하면서도 깊은 감성이 어우러진 보컬이 곡의 여운을 배가시킨다.

김재민(Kimfunny)의 'Fancy Like This (Prod. GroovyRoom)'는 강렬한 펑크 그루브 위에 에너제틱한 가스펠 감성을 더한 곡이다. 후반부로 갈수록 고조되는 애드리브와 김재민의 개성적인 보이스, 그리고 이를 받쳐주는 악기들이 라이브 무대의 폭발적인 에너지를 예고한다.

규리(Kyuri)의 '누구도 받지 않을 마음이라도 (Prod. 10CM)'는 오디션 무대가 주는 긴장감과 무게감에서 영감을 받아 탄생한 곡이다. 언제나 진심을 담아 노래해온 규리의 섬세한 가창이 더해져 짙은 감정선을 완성했다.

그윈 도라도(Gwyn Dorado)의 'I Want You (Prod. 김도훈)'는 포크 록 발라드 장르의 곡으로, 담백한 어쿠스틱 선율 위에 애절한 보이스가 어우러진다. 이후 밴드 사운드가 점차 더해지며 감정을 고조시키고, 그윈 도라도의 파워풀한 가창으로 곡의 몰입도를 극대화한다.


서도(sEODo)의 '사랑이야 (Prod. 안신애 & 권지윤)'는 삶이 밤처럼 느껴질 때 늘 곁을 지켜준 사랑을 별에 빗대어 표현한 곡이다. 이전과는 다른 절제되고 단단한 감정선의 보컬로 서도의 새로운 매력을 선보일 예정이다.

슬로울리(slowly) 'Wait For Me (Prod. 김형석)'는 정통 발라드 곡으로, 섬세하게 감정을 쌓아올린 전개가 인상적이다. 후반부로 갈수록 슬로울리의 묵직한 보컬과 호흡이 더해지며 마음 속에 깊은 울림을 전한다.

이오욱 '두렵지 않아서 (Prod. 조원상(LUCY))'는 불안을 넘어 두려움을 안고도 한 걸음 내딛겠다는 메시지를 담은 곡이다. 소년 만화를 연상시키는 선명한 멜로디와 시원한 록 사운드의 편곡이 어우러져 거침없이 앞으로 나아가는 에너지를 전한다.

'싱어게인4' 참가자들의 간절한 무대를 담은 음원은 12월 25일 목요일 낮 12시 각종 음원사이트를 통해 순차적으로 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

