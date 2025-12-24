원헌드레드, 불륜 의혹에 강경 대응 "차가원 대표·MC몽 카톡 대화 조작" [전문]

기사입력 2025-12-24 16:19


원헌드레드, 불륜 의혹에 강경 대응 "차가원 대표·MC몽 카톡 대화 조작…

[스포츠조선 조윤선 기자] 차가원 원헌드레드 대표 측이 MC몽과의 불륜 의혹에 대해 공식 부인했다.

원헌드레드는 24일 공식 입장을 통해 "
사실 확인 결과 기사 내용과 카톡 대화는 모두 사실이 아니었다"며 "이는 MC몽이 차가원 회장의 친인척인 차준영 씨로부터 협박받고 조작해서 보낸 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "당시 차준영 씨는 빅플래닛메이드의 경영권을 뺏기 위해 MC몽에게 강제적으로 주식을 매도하게 협박하였으며, 이 과정에서 MC몽의 조작된 카톡이 전달된 것"이라며 "이 카톡 내용을 차준영 씨가 기사를 보도한 매체에 전달한 것으로 당사는 추측하고 있다"고 설명했다.

이어 "MC몽은 보도를 확인한 후 회사 측에 미안하다고 연락했고, 당사는 차준영 씨와 최초 보도한 더팩트를 상대로 강력한 법적 대응을 할 예정"이라고 덧붙였다.

앞서 이날 더팩트는 원헌드레드를 함께 설립한 차 대표와 MC몽이 불륜 관계라고 보도했다. 보도에 따르면 유부녀인 차 대표는 2022년 7월부터 지난 5월까지 MC몽에게 약 120여억 원대 현금을 이체했고, 고급 차량과 시계 등 100억 상당 고가의 선물도 제공했다.

이후 두 사람이 헤어지고 차 대표가 MC몽을 상대로 약 120억 원 규모의 대여금 반환 청구 법적 절차를 진행했고, 최근 지급 명령을 받았다는 것. MC몽이 법정 기간 내 이의신청을 하지 않으면서 해당 명령은 확정됐다.

그러나 MC몽은 SNS를 통해 즉각 반박에 나섰다. 그는 "맹세코 그런 부적절한 관계를 맺은 적도 없다"며 "지금도 120억 소송 관계가 아니라 당연히 채무를 이행할 관계다. 그 능력이 없는 것도 아니다"라고 밝혔다. 이어 해당 매체를 통해 공개된 차가원과의 카톡 대화에 대해서는 "차준영 무리와 그 근처 무리가 매니저를 통해 내 카톡에도 없는 문자, 그리고 내가 방어하기 위해 속이기 위해 만든 문자들을 다시 재해석하고 그 문자를 또 짜깁기 해서 기사화한 것"이라고 주장했다.

원헌드레드 공식입장 전문.


안녕하세요. 원헌드레드입니다.

사실 확인 결과 기사 내용과 카톡 대화는 모두 사실이 아니었습니다.

이는 MC몽이 차가원 회장의 친인척인 차준영 씨로부터 협박을 받고 조작해서 보낸 것이었습니다.

당시 차준영 씨는 빅플래닛메이드의 경영권을 뺏기 위해 MC몽에게 강제적으로 주식을 매도하게 협박하였으며, 이 과정에서 MC몽의 조작된 카톡이 전달된 것입니다.

이 카톡 내용을 차준영 씨가 기사를 보도한 매체에 전달한 것으로 당사는 추측하고 있습니다.

MC몽은 보도를 확인한 후 회사 측에 미안하다고 연락했고, 당사는 차준영 씨와 최초 보도한 더팩트를 상대로 강력한 법적 대응을 할 예정이다.

당사는 아티스트와 경영진을 향한 악의적인 모함과 허위 사실 유포에 대해 선처 없는 무관용 원칙으로 대응할 것을 약속드립니다. 근거 없는 추측성 보도와 비방은 자제해 주시기를 간곡히 부탁드립니다.

감사합니다.

원헌드레드 드림

