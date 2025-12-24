김준호, ♥김지민과 첫날밤 후 '1일'…"사람들 다 갔는데 안방서 혼자 자더라"
[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 김준호와 김지민의 연애가 시작된 충격적인 첫 장면이 공개됐다.
24일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '벌써 각방 쓴다는 김지민♥김준호 럭셔리 가성비 신혼집 최초공개' 영상이 업로드된 가운데, 두 사람의 연애가 시작된 그날 밤 이야기가 공개되며 화제를 모았다.
김지민은 "그날 김준호 집에서 후배들이랑 술을 마셨고, 다들 집에 갔다"고 운을 뗐다. 김준호 역시 김지민이 귀가한 줄 알았던 상황. 그러나 집 안에서 이상한 기척을 느꼈다고.
김준호가 조심스럽게 안방 문을 두드리자, 예상치 못한 장면이 펼쳐졌다. 안방에 김지민이 자고 있었던 것.
김준호는 "사람들이 다 갔는데 안방에서 김지민이 자고 있었고, 이불 밖으로 나를 쳐다보고 있었다"며 당시를 그대로 재연해 웃음을 자아냈다.
장영란이 "그럼 그날이 연애 1일이냐"고 묻자, 김지민은 망설임 없이 "맞다. 그날부터 1일이었다"고 답했다.
김준호는 "영란아 이거 누가 꼬신거야"라고 물어 웃음을 자아냈다.
김준호는 "그렇게 되고 나서 어느 기자님이 둘이 사귀는 거 아니냐고. 기사 나오고 공개연애를 하기 시작했다"라고 말해 웃음을 자아냈다.
