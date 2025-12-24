남진, 장도연 보자마자 "스승님"…'활력 Y춤' 원조 인정
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 남진이 개그우먼 장도연을 향한 남다른 팬심을 드러내며 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.
25일 방송된 MBC 예능프로그램 '라디오스타'(이하 '라스')는 '크리스마스 특집: 흥과 함께'로 꾸며진 가운데 남진, 설운도, 자두, 승희가 게스트로 출연했다.
이날 남진은 설운도를 보며 "6년 전에 나왔어? 나는 오늘 처음인데"라고 말했지만, 실제로는 남진 역시 6년 전 '라스'에 출연한 적이 있어 웃음을 자아냈다.
이를 지켜보던 김국진은 "6년 만에 '라스'에 다시 나오게 된 이유가 장도연 때문이라고 들었다"고 질문했고, 남진은 기다렸다는 듯 "도연 씨는 제가 개인적으로 팬이다"라고 고백했다.
이어 "장도연 씨만의 독특한 액션이 있다. 그 포인트를 무대에서 많이 활용하고 있다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.
특히 남진은 장도연의 트레이드마크로 불리는 '활력 Y춤'을 언급하며 "보자마자 나도 모르게 '스승님 오랜만입니다'라는 말이 나왔다"고 너스레를 떨어 웃음을 더했다.
김구라는 "원래 허리 동작을 잘 쓰셨는데, 보고 따라 하신 거냐"고 묻자 남진은 "그 전부터 무대에서 비슷한 동작은 있었지만, 그 액션은 장도연 씨를 보고 한 게 맞다"며 솔직하게 인정했다.
이후 방송에서는 남진과 장도연이 각자의 개성을 살린 '활력 Y춤'을 선보였고, 남진은 "이거 맞으면 디져버려"라고 놀라는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.
