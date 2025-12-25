'손예진♥' 현빈 고백에 나영석 "너무 별로"…상상과 달랐던 '톱스타 부…

'손예진♥' 현빈 고백에 나영석 "너무 별로"…상상과 달랐던 '톱스타 부부의 일상'
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 현빈이 스타 배우 부부의 현실적인 일상을 솔직하게 공개했다.
24일 유튜브 채널 '채널십오야'에는 '스타 부부의 현실'이라는 제목의 콘텐츠 예고 영상이 공개됐다.
해당 영상에는 디즈니+ 오리지널 시리즈 *'메이드 인 코리아'*의 주역인 현빈을 비롯해 우도환, 서은수, 박용우가 출연했다.
영상에서 나영석 PD는 최근 열린 청룡영화상 시상식을 언급하며 현빈에게 "부부가 동시에 수상하는 장면이 너무 멋있더라. 같이 준비하고 함께 나가는 모습이었느냐"고 물었다. 로맨틱한 장면을 상상한 질문이었다.
하지만 현빈의 답변은 예상과는 달랐다. 그는 "인기상은 투표 결과를 미리 알 수 있었다. 그냥 평소처럼 갔는데 결과가 그렇게 나오니까 너무 좋았다"고 담담하게 말했다. 이에 서은수는 "숍도 다르다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
나영석 PD는 실망한 듯 "그날 끝나고 둘이 같이 한잔했느냐"고 다시 물었지만, 현빈은 "그날 밤에도 서로 각자 팀과 시간을 보냈다"고 답했다.
이 말을 들은 나영석 PD는 "내가 상상한 부부랑 너무 다르다. 너무 별로다"라며 너스레를 떨었다.
현빈은 이에 대해 "저도 상상은 했다. 하지만 현실적으로는 각자 작품을 위해 고생한 스태프들과 축하 자리가 있어서 따로 움직이게 됐다"고 설명했다.
이어 "상도 같이 타고 좋은 일이 있었지만, 집에 오면 '아직 안 왔네' 이런 느낌이다. 그리고 다음 날 다시 각자 일하러 간다"며 현실적인 부부의 일상을 전했다.
스타 부부라는 화려한 이미지와 달리, 각자의 자리에서 최선을 다하며 살아가는 현빈의 솔직한 고백은 많은 이들의 공감을 자아내고 있다.
