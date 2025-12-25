추신수♥하원미, 골프장뷰 한국 집 공개 "유튜브로 돈 벌어서 이사한 거 …

24일 하원미 채널에는 '크리스마스에도 일해야지? (추신수: 유튜버 남편 어렵다..)'라는 제목의 영상이 업로드됐다.
영상에서 추신수와 하원미는 김장 조끼를 입고 본격적으로 김장 준비에 나섰다. 함께 김장을 해본 적이 있느냐는 질문에 하원미는 "미국에서도 같이 했다"고 답했다. 이어 "한국에서는 김장까지는 아니고 한 두 포기 김치하고, 절여진 배추로 조금 한 적은 있다"며 "미국에서는 자급자족해서 20 포기 정도 했다"고 설명했다.
이날 추신수·하원미 부부는 그동안 방송, 유튜브 등을 통해 공개했던 집이 아닌 새로운 공간에서 김장을 준비해 눈길을 끌었다. 이에 PD는 "사람들이 여기를 모를 거 같다"고 말했고, 하원미는 "여기는 우리가 새로 이사 온 집"이라고 밝혔다. 그러면서 "누가 보면 유튜브로 돈 많이 벌어서 이사 온 줄 알겠다. 유튜브로는 돈 많이 못 벌었다"고 강조해 웃음을 자아냈다.
하원미는 "그전에 살던 집 계약이 끝나서 그냥 새로운 집으로 이사한 건데 공기가 좋지 않냐"고 말했고, 추신수는 "너무 좋다. 되게 조용하다"고 만족감을 드러냈다. 공개된 집에서는 송도의 시티 뷰와 골프장 뷰를 한눈에 감상할 수 있어 감탄을 자아냈다.
한편 추신수는 김장을 위해 무를 갈며 "어제까지는 '야구여왕' 감독하고 왔는데"라며 "사실 (촬영하고 온 지) 몇 시간 안 됐다"고 털어놨다. 이를 들은 PD는 "가정적이고 좋아 보인다"고 말했고, 하원미는 "우리 남편은 이런 거 되게 잘 도와준다. 좋아해서 도와주는 게 아니라 내가 혼자 하는 게 싫어서 그런 거다"라고 자랑했다. 추신수 역시 "(하원미) 혼자 하는 걸 못 보겠다"며 사랑꾼 면모를 드러냈다.