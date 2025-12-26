김종국, 유재석도 비난했던 '쓰레기집' 결혼 후 완치...김붕년 "그건 찐 사랑"

기사입력 2025-12-26 07:52


김종국, 유재석도 비난했던 '쓰레기집' 결혼 후 완치...김붕년 "그건 …

[스포츠조선 김준석 기자] KBS2 '옥탑방의 문제아들' 김종국, 양세찬이 정신과 전문의 김붕년의 진단을 통해 정신건강 걱정들을 완벽 해소했다.

지난 25일(목) 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들 시즌2'(이하 '옥문아') 295회는 '크리스마스 특집'으로 '발달장애 최고 권위자'로 불리는 서울대 소아청소년정신과 전문의 김붕년이 초대돼 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재와 함께 기상천외한 문제들을 두고 도파민 터지는 퀴즈 전쟁을 펼치는 한편, 흥미진진한 정신 건강 토크로 옥탑방을 풍성하게 채웠다. 이와 함께 '옥문아'는 전국 시청률 3.1%를 기록하며 굳건한 인기를 증명했다. (닐슨 코리아 기준)

이날 김붕년은 "진료를 마치자마자 바로 왔다"라며 '옥탑방' 최초로 의사 가운을 입은 채 등장해 눈길을 끌었다.

이어 김붕년은 '자폐 스펙트럼'과 'ADHD' 등 최근 현대인의 관심사로 떠오른 정신질환에 대한 모든 것을 의학적으로 해설하며 귀를 쫑긋하게 했다.

특히 "자폐스펙트럼으로 진단되는 환자가 20년간 4~5배 늘었다"라면서 그 이유를 밝혔는데 "좋은 이유로는 자폐에 대한 인식이 확대돼 발견 시점이 빨라져서 과거엔 놓쳤던 아이들이 치료 영역에 많이 들어오게 된 것이다. 또 다른 이유로 미세 플라스틱으로 인한 환경 독성의 증가, 노산의 영향 등이 있다. 하지만 부모님으로부터 받은 경우는 거의 없으며, 아이가 만들어지는 과정 속 돌연변이인 경우가 대다수"라며 편견을 바로잡았다.

ADHD(주의력결핍 과잉행동장애)에 대해서도 들여다봤는데 이때 양세찬이 "제 생활기록부에는 '교우 관계는 원만하나 주의가 산만하다'라는 표현이 항상 있었는데 혹시 ADHD의 시작이냐"라며 스스로를 ADHD로 의심해 눈길을 끌었다.

하지만 김붕년은 "그냥 까부는 아이였을 수도 있다"라고 답해 웃음을 자아냈고, 이어 "창의성이 좋은 아이였을 수도 있다. 실제로 ADHD인줄 알았는데 창의력이 좋은 아이인 경우도 있고, 산만함은 없지만 주의력 결핍만 있는 조용한 ADHD도 있다"라고 덧붙여 성급한 진단을 경계했다.

또한 "ADHD 진단을 받았다고 해서 크게 절망할 필요는 없다. 치료를 받은 10명 중 3~4명 정도가 일상 생활에 문제가 없을 정도로 증상이 완화되고, 일론 머스크나 테슬라 등 창의력이 많고 뛰어난 '슈퍼 노멀'도 많다. 조절이 안되면 트러블이 생기는 것이지, 조절 능력만 배우면 좋은 방향으로 쓸 수 있다"라고도 덧붙였다.


그런가 하면 양세찬을 시작으로 MC들이 개인적 질문들이 봇물 터지듯 쏟아내며 '옥탑방'의 열기를 끌어올렸다.

특히 김종국은 "'운동 중독'도 중독이냐"라며 자진납세해 웃음을 더했는데, 김붕년은 "요즘 바람직한 생활 태도에도 '중독'이라는 단어를 붙이는 경우가 있다.

중독이란 기능 저하, 건강 손상, 경제적 손실 가능성이 높은 상태를 말한다. '바람직한 중독'이라는 표현보다는 '몰입'이라는 표현을 쓰는 게 좋을 것 같다"라는 명쾌한 진단을 내렸다.

급기야 '옥탑방 미니 상담소'라는 코너까지 깜짝 운영됐는데, 또 한번 김종국의 독특한 성향이 화두에 올랐다.

김종국이 "신문물을 못 받아들이는 성격은 문제냐"라고 운을 떼자, 그 틈을 파고든 주우재가 "기술적 어려움이 아니라 그냥 성질이 나서 못 받아들이는 것"이라며 '아날로그 꾹'의 행태(?)를 저격한 것.

이에 김붕년은 "그것은 한마디로 '저항'이다. 웬만한 자신감 없이는 불가능하다. 트렌드의 압력을 온몸으로 이겨내고 있는 것"이라고 말했고, 주우재는 "그걸 견뎌내려고 운동하는 거였다"라고 외쳐 웃음을 더했다. 한술 더 뜬 송은이는 "그래도 나이는 어쩔 수 없는지, 요즘 노안이 와서 큰 태블릿PC을 살까 고민하더라"라고 폭로해 주변을 웃음바다로 만들었다.


김종국, 유재석도 비난했던 '쓰레기집' 결혼 후 완치...김붕년 "그건 …
주우재는 김종국 저격수를 멈추지 않았다. "누가 봐도 쓰레기 더미에서 살다가 결혼으로 인해 그 습관이 고쳐진 경우는 어떻게 봐야하냐"라면서 김종국의 이른바 '저장 강박'을 도마 위에 올렸고, 김붕년은 "그런 사람의 경우 정리를 해주는 것이 자신의 규칙을 망가뜨렸다고 생각했을 거다. 만약 그럼에도 받아드렸다면 진짜 사랑"이라고 설명해 '옥탑방'을 일순간 핑크빛으로 탈바꿈시켰다.

이에 김종국은 "바뀐 집에 맞춰 행동도 변화한 것"이라고 해명한 뒤 "사실 애착쇼파는 본가에 가져다 뒀다. 차마 걔는 못 버렸다"라고 실토해 폭소를 자아냈다.

앞서 김종국은 SBS '런닝맨'에서 베란다를 가득 채운 '봉투 지옥'이 압도적 존재감을 자랑하며 모두가 경악을 금치 못하게 만든 바 있다.

당시 유재석은 "설 연휴 시작할 때 오랜만에 종국이 집에 갔는데 집이 이상해졌다. 쓰레기랑 같이 살더라. 쓰레기 아저씨다. SOS다. 우리가 가서 도와줘야 된다. '세상에 이런 일이'에 나와야 한다"고 제보했다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'65세' 이경규, 심장 스텐트 시술 받았다 "녹화 중 심장 이상, 끝마치고 병원 行"

2.

'혼전임신' 곽튜브, 여행 유튜버 정체성 흔들려도 "가족 콘텐츠 전환 없다"

3.

류시원, '19세 연하' 아내♥ 공개 후..붕어빵 딸도 자랑 "사랑해"

4.

가희, 美 여행 중 강도당했나 "차량 유리 파손, 말로만 듣던 일 벌어져"

5.

홍현희♥제이쓴, 워커힐 호텔서 어린이집 학부모 모임 "화목한 크리스마스"

연예 많이본뉴스
1.

'65세' 이경규, 심장 스텐트 시술 받았다 "녹화 중 심장 이상, 끝마치고 병원 行"

2.

'혼전임신' 곽튜브, 여행 유튜버 정체성 흔들려도 "가족 콘텐츠 전환 없다"

3.

류시원, '19세 연하' 아내♥ 공개 후..붕어빵 딸도 자랑 "사랑해"

4.

가희, 美 여행 중 강도당했나 "차량 유리 파손, 말로만 듣던 일 벌어져"

5.

홍현희♥제이쓴, 워커힐 호텔서 어린이집 학부모 모임 "화목한 크리스마스"

스포츠 많이본뉴스
1.

천만다행! 'GOAT' 메시 여동생, "위험한 고비 넘겼다" 교통사고로 화상+척추 골절 포함 중상...결혼식까지 연기

2.

"韓-日, 어떻게 이기나!" 中 한탄, FIFA랭킹 71→93위 '추락'…'친선 경기 상대도 찾기 어렵다'

3.

'성탄절에 복수하고 재뿌렸다' DB,정관장 4연승 저지…2라운드 21점차 대패 설욕하며 연패 모면

4.

프로는 무조건 돈으로 움직인다는데 과연 그럴까, 6년 만에 친정팀 복귀 앞둔 2년 연속 다승왕 투수, 정말 더 좋은 조건을 마다했나[민창기의 일본야구]

5.

[포토] 현대건설 나현수, 이겼다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.