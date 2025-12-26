김광규, 웃픈 고백..이서진에 당하는 이유 "이 바닥은 주인공이 형"

26일 방송되는 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에는 열두 번째 'my 스타'로 한지민이 출연한다.
한지민은 김광규와 2022년 tvN 드라마 '우리들의 블루스'에 함께 출연한 인연이 있으며, 이서진과는 2007년 MBC 드라마 '이산'에서 상대역으로 호흡을 맞췄다. 당시 최고 시청률 35.5%를 기록한 '이산'은 약 1년간 77부작을 촬영되며 큰 사랑을 받았다. 이후 예능 프로그램을 통해 공개된 두 사람의 일화는 일명 '남매 케미'로 화제를 모았다. 이후 tvN '삼시세끼 - 바다목장 편', 유튜브 예능 '핑계고' 등을 통해 두 사람이 티격태격하는 톰과 제리 관계성이라며 많은 사랑을 받아 왔다.
이날 공개된 선공개 영상에서는 한지민은 시작부터 이서진을 단단히 몰아붙이며 웃음을 자아냈다. 이서진을 제대로 잡는 모습이 담겨 웃음을 자아냈다. 이서진은 한지민의 차량이 승용차라는 사실을 확인한 뒤 '운전 담당' 김광규를 향해 "형 어떡하냐"며 웃음을 터뜨렸다. 그러나 한지민은 "선배님이 운전해야 한다"고 단호하게 말했고, 이서진은 "운전은 이 형이 전문이다"라며 거부했다.
이에 김광규는 "my 스타가 결정하는 거다"라며 한지민 편을 들었고, 한지민은 "보험을 이서진 특정으로 했다"고 말해 이서진의 말문을 막았다. 이를 들은 김광규는 함박웃음을 지었고, 한지민은 "오늘 쉬세요"라고 덧붙여 웃음을 유발했다.
또한 이서진은 한지민 매니저에게 인수인계를 받는 과정에서 물병을 건네받았다. 평소 물을 잘 마시지 않는 한지민을 위해 수시로 물을 챙겨야 한다는 설명이었다. 이서진은 물병을 받자마자 김광규에게 넘겼지만, 한지민은 "이 가방 아니고 다른 가방에 넣을 거다"라고 차단했다. 이에 이서진은 "일단 넣어라"라고 맞서며 물병 하나를 두고 티격태격하는 남매 케미로 폭소케 했다.
이 밖에도 한지민은 이서진에게만 유독 "내가 신을 잘 모르니까 내용을 알려줘야 된다", "이동할 때마다 메이크업 수정도 해야 된다"며 지시를 이어갔다. 한지민의 '차별 대우'에 김광규는 "잘한다"며 함박 웃음을 지었고, 한지민은 "선배님은 더 형인데 왜 이렇게 맨날 당하고 있냐"며 안타까워했다. 그러자 김광규는 "쟤가 더 힘이 좋다. 이 바닥에 형이 어디 있냐. 주인공이 형이다"라고 말해 웃픔을 자아냈다.