10CM 권정열♥김윤주, 단독주택 첫 공개..결혼 12년 차인데 "아침마다 남편에 90도 인사"

기사입력 2025-12-26 12:19


10CM 권정열♥김윤주, 단독주택 첫 공개..결혼 12년 차인데 "아침마…

[스포츠조선 조윤선 기자] KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에 뉴보스로 와우산레코드의 수장인 '옥상달빛' 김윤주가 출격한다.

오는 28일(일) 방송되는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')에 뉴보스로 '옥상달빛' 김윤주가 첫 등장한다. 김윤주는 '수고했어 오늘도', '옥상달빛' 등 히트곡을 발매한 그룹 '옥상달빛'의 멤버이자 7명의 아티스트가 소속된 와우산레코드의 대표로, '사당귀'를 통해 카리스마 넘치는 대표의 소속 아티스트 케어 방법을 공개한다.

이날 김윤주는 특별한 아티스트 영입 전략을 공개해 폭소를 유발한다. 김윤주의 필승 영입 전략은 바로 남편인 10CM 권정열. 김윤주는 와우산레코드 1호 영입 아티스트 장들레를 영입할 당시 "내 남편이 10CM야"라고 대표의 재정상태(?)에 확신을 주는 한 마디로 영입에 성공했음을 고백해 웃음을 자아낸다.
10CM 권정열♥김윤주, 단독주택 첫 공개..결혼 12년 차인데 "아침마…
김윤주와 권정열은 12년차 부부. 특히 10CM 권정열은 현재 KBS '더 시즌즈- 10CM의 쓰담쓰담'의 MC로 활약하고 있으며, '아메리카노', '사랑은 은하수 다방에서', '봄이 좋냐슌', '너에게 닿기를' 등 수 많은 히트곡을 보유하고 있다. 김숙이 "남편에게 라이벌 의식이 있지는 않나?"라고 묻자 김윤주는 "저는 라이벌 축에도 못 낀다"라며 "아침마다 남편에게 90도로 인사한다"라며 진심에서 우러나온 감사를 전해 폭소를 터뜨린다.

그런가 하면, '사당귀'에서 방송 최초로 김윤주와 10CM 권정열의 단독주택이 공개된다. 마치 동화 속에 있는 집처럼 따뜻하고 아기자기한 화이트 톤의 주택이 시선을 사로잡는다. 김윤주-권정열 부부의 취향이 고스란히 담긴 모던 화이트 인테리어에 절로 감탄이 터진 가운데, 집에 일가견이 있는 MC 김숙은 "집이 너무 예쁘다!"라며 눈을 떼지 못했다는 후문.

방송 최초로 공개되는 김윤주-권정열의 모던 화이트 단독주택은 '사당귀' 본 방송에서 확인할 수 있다.

한편 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'65세' 이경규, 심장 스텐트 시술 받았다 "녹화 중 심장 이상, 끝마치고 병원 行"

2.

김장훈 '욕받이' 만든 결혼식 영상…미르 "결혼식 비공개 아니었다" 여론 반전

3.

가희, 美 여행 중 강도당했나 "차량 유리 파손, 말로만 듣던 일 벌어져"

4.

'건강 이상' 윤종신, 병원서 전한 안타까운 소식 "이제 내 맘대로 노래 못할 듯"

5.

'혼전임신' 곽튜브, 여행 유튜버 정체성 흔들려도 "가족 콘텐츠 전환 없다"

연예 많이본뉴스
1.

'65세' 이경규, 심장 스텐트 시술 받았다 "녹화 중 심장 이상, 끝마치고 병원 行"

2.

김장훈 '욕받이' 만든 결혼식 영상…미르 "결혼식 비공개 아니었다" 여론 반전

3.

가희, 美 여행 중 강도당했나 "차량 유리 파손, 말로만 듣던 일 벌어져"

4.

'건강 이상' 윤종신, 병원서 전한 안타까운 소식 "이제 내 맘대로 노래 못할 듯"

5.

'혼전임신' 곽튜브, 여행 유튜버 정체성 흔들려도 "가족 콘텐츠 전환 없다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"韓-日, 어떻게 이기나!" 中 한탄, FIFA랭킹 71→93위 '추락'…'친선 경기 상대도 찾기 어렵다'

2.

英 단독 보도, "손흥민처럼 아름다운 작별할 기회"...'폭탄 발언' 살라, 2400억 FW 이탈에 "잔류 확정"→"긍정적 이미지로 떠나길 원해"

3.

프로는 무조건 돈으로 움직인다는데 과연 그럴까, 6년 만에 친정팀 복귀 앞둔 2년 연속 다승왕 투수, 정말 더 좋은 조건을 마다했나[민창기의 일본야구]

4.

손흥민조차 닿지 못한 '전인미답 영역'...토트넘, 역대급 재능 발굴 성공 "18세 유망주, 최소 이적료 1700억 이상"

5.

반전 또 반전! '123골 75도움' 한때 손흥민 능가했던 재능, 드디어 명예 회복 기회 등장..."1월 EPL 구단 임대 관심"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.