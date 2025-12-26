이시언, 2세 염원 담은 오체투지 결실..♥서지승 내년 子 출산

기사입력 2025-12-26 12:44


이시언, 2세 염원 담은 오체투지 결실..♥서지승 내년 子 출산

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이시언과 서지승이 부모가 된다.

26일 이시언의 소속사 스토리제이컴퍼니 측은 "이시언이 결혼 4년 만에 아빠가 된다"며 "(서지승이) 내년 출산을 앞두고 있다"고 전했다.

앞서 이시언은 지난 25일 자신의 SNS에 "메리 크리스마스"라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진에는 'OH BABY'라는 풍선 장식과 함께 파란색 쪽쪽이를 문 남자아이 풍선이 담겨 있어 2세 소식을 간접적으로 전했다.


이시언, 2세 염원 담은 오체투지 결실..♥서지승 내년 子 출산
이시언은 지난 6월 방송된 MBC '태어난 김에 세계일주4'에서 2세에 대한 간절한 바람을 전한 바 있다. 당시 그는 오체투지에 나서며 "나와 가족의 큰 바람이 있다. 새로운 가족계획을 올해부터 마음을 먹었다. 혹시라도 진심으로 임한다면 바람이 이루어질 수 있을까"라며 2세 계획을 공개했다.

방송 이후 약 6개월 만에 임신 소식이 전해지자 팬들의 축하가 이어지고 있다.

한편 이시언은 6세 연하의 서지승과 공개 열애 4년 만에 2021년 결혼했다. 그는 내년 공개 예정인 넷플릭스 '사냥개들2'에 출연한다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 아역 배우, 26세에 사망..남자친구 살인 혐의로 체포

2.

박근형 "故 이순재, 끝내 뵙지 못하고 떠나보내 많이 힘들다"

3.

전현무, '내밀한 처방전' 공개하더니 '지퍼' 판타지까지 고백 "뒤태 더 보여..어질어질해"

4.

박나래X키 쏘아 올린 '주사이모' 게이트→쑥대밭 된 '나혼산' 믿을 건 기안84뿐

5.

효연, 소녀시대 '수입 서열' 실명 공개…"1위는 내가 아니다"

연예 많이본뉴스
1.

유명 아역 배우, 26세에 사망..남자친구 살인 혐의로 체포

2.

박근형 "故 이순재, 끝내 뵙지 못하고 떠나보내 많이 힘들다"

3.

전현무, '내밀한 처방전' 공개하더니 '지퍼' 판타지까지 고백 "뒤태 더 보여..어질어질해"

4.

박나래X키 쏘아 올린 '주사이모' 게이트→쑥대밭 된 '나혼산' 믿을 건 기안84뿐

5.

효연, 소녀시대 '수입 서열' 실명 공개…"1위는 내가 아니다"

스포츠 많이본뉴스
1.

홍명보호 긴장해라! 멕시코 최대 변수 등장..."국대 역사상 가장 영향력 있던 선수" 韓 울렸던 레전드, 대표팀 승선 가능성 점화

2.

'짠돌이 구단, 화끈하게 질렀다' 김하성에게 4년 제시했던 애슬레틱스, 프랜차이즈 신성 소더스트롬에 최대 8년-1900억 핵폭탄 계약

3.

가난한 팀이 미쳤어요! 돈이 어디서 났지? 김하성 거절 → 유망주한테 1888억 '클럽 레코드' 쐈다

4.

'15억도 무용지물' 최형우 새삼 놀랍다…'은퇴 아니면 찬바람' 베테랑들의 추운 겨울

5.

'이게 무슨 날벼락?' 모하메드 살라, 성탄메시지에 종교적 갈등 왜?…SNS 'X마스 트리' 사진에 무슬림 '발끈'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.