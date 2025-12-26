이서진, 18년 만에 진실 공방 펼친다.."도대체 뭘 사과하라는 거냐"

기사입력 2025-12-26 12:50


[스포츠조선 조윤선 기자] 이서진과 한지민이 진실 공방을 펼친다.

SBS 금요 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에 배우 '한지민'이 크리스마스 선물처럼 찾아온다. 특히 2007년 MBC 드라마 '이산'을 통해 인연을 맺은 이서진과 한지민의 재회에 방송 전부터 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.

앞서 공개된 예고 영상에서 "평소 매니저에게 하던 것보다 더욱 강하게 해달라"는 제작진의 요청에 한지민은 "각 잡고 할 테니 욕하시면 안 돼요"라고 응답하며 이서진을 향한 '복수의 서막'을 알렸다. 해당 영상은 공개 4일 만에 100만 회 조회 수를 기록하며 화제를 모았고, 본 방송에서는 그 기대에 부응하듯 한지민의 '잡도리력'이 최고치를 찍었다는 후문이다.

이날 '비서진'은 내년 2월 방영 예정인 한지민의 차기작 JTBC '미혼남녀의 효율적 만남' 촬영 현장을 함께한다. 18년 전 커플 연기로 호흡을 맞추던 이서진과 한지민은 이번에는 매니저와 'my 스타'로 역할이 완전히 뒤바뀐 채 새로운 케미를 선보인다.


'비서진'은 이동 중 한지민의 차기작 대본 연습 수발에 나선다. 평생 멜로 연기를 해본 적 없다는 김광규는 한지민의 상대역을 맡아 연습에 나서지만, 한지민의 "사랑해요"라는 대사를 듣자마자 "뒤통수 맞은 기분이야"라며 말을 잇지 못해 웃음을 자아냈다.

한편 '비서진'은 한지민의 눈을 피해 촬영 중 돌발 행동을 감행하다 현장 드라마 스태프들로부터 주의를 받는 상황까지 벌어지며 긴장감을 더한다. '복수의 날'의 끝자락, 한지민은 "사과하면 용서해줄게요"라며 화해의 손길을 내밀지만, 이서진은 "도대체 뭘 사과하라는 거야"라고 맞받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다고.

과연, 한지민은 '비서진'을 통해 18년 묵은 앙숙 관계의 매듭을 풀 수 있을지 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'은 오늘(26일) 밤 11시 10분에 방송된다.

