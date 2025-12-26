박명수, 韓 영화계에 일침…"영화관 안 오는 이유 간단하다, 재미 없어서"
[스포츠조선 김준석 기자] 박명수가 한국 영화계의 관객 감소 현상에 대해 직설적인 소신을 밝혔다.
박명수는 26일 오전 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서 올해 화제의 콘텐츠를 소개하던 중 영화관 관객 감소와 관련한 자신의 생각을 전했다.
이날 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'가 올해의 키워드 중 하나로 언급되자, 박명수는 "많은 분들이 영화관에 관객이 없다고 이야기한다"며 말문을 열었다.
이어 그는 "재미없으니까 안 오는 것"이라며 "재밌는 영화를 만들면 관객은 무조건 오게 돼 있다"고 강조했다.
박명수는 자신의 발언이 다소 강하게 들릴 수 있음을 의식한 듯 "너무 심하게 얘기했나?"라고 덧붙이면서도, "그만큼 관객들의 수준이 높아졌다는 뜻"이라고 설명했다.
그러면서 "개그맨은 웃겨야 하고, 영화는 재밌어야 한다. 방법은 없다"고 재차 강조했다.
또한 그는 스스로를 향한 냉정한 평가도 곁들였다. 박명수는 "난 올해 못 웃겼다. 그래서 일이 많이 줄었다"고 말하며 셀프 디스를 이어갔다.
다만 "웃길 수 있다고 해서 항상 웃길 수 있는 건 아니지만, '라디오쇼'는 동시간대 1등을 하고 있다"며 "그것만으로도 만족하고 앞으로도 열심히 하겠다"고 각오를 전했다.
박명수의 솔직한 발언은 콘텐츠 경쟁이 치열해진 환경 속에서 관객과 시청자의 눈높이가 높아진 현실을 다시 한번 상기시키며 주목을 받고 있다.
narusi@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.