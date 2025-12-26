글로벌 걸그룹 막내 "여성으로 태어나 불편"..가슴 절제 고백
[스포츠조선 김준석 기자] 일본 7인조 걸그룹 엑스트라오디너리걸스(XG)의 막내 멤버 코코나(20)가 자신의 성 정체성을 공개하며 유방 절제 수술을 받았다고 밝혔다.
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 24일(현지시간) 코코나가 지난 6일 생일을 맞아 개인 SNS를 통해 트랜스 남성 논바이너리임을 처음으로 고백했다고 보도했다.
코코나는 "여성으로 태어나 성장했지만 오랜 시간 깊은 불편함을 느껴왔다"며 "나는 남성적이며, 진정한 나 자신을 받아들이는 과정이 가장 어려웠다"고 털어놨다.
이어 그는 "유방을 절제하고 논바이너리가 된 지금에서야 비로소 내 안에 아무런 문제가 없다고 말할 수 있게 됐다"고 밝혔다.
또한 코코나는 "XG 멤버들과 부모님, 프로듀서들이 변함없이 응원해줬다"며 "그 사랑과 지지에 진심으로 감사하다"고 덧붙였다. 논바이너리는 남성과 여성이라는 이분법적 성별 구분에 속하지 않는 성 정체성을 의미한다.
XG 멤버들 역시 공개적으로 지지를 보냈다. 그룹 부주장 콘도 치사는 코코나와 함께 찍은 사진을 공개하며 "오늘은 코코짱의 날이다. 무슨 일이 있어도 우리는 코코짱을 영원히 사랑할 것"이라는 메시지를 전했다.
팬들 또한 "용기에 박수를 보낸다", "자신답게 살 권리가 있다"는 응원의 댓글을 이어가고 있다.
2004년생인 코코나는 도쿄 출신 래퍼로, 데뷔 초기부터 기존 아이돌의 전형을 벗어난 이미지로 주목받아왔다.
특히 XG의 대표곡 'WOKE UP' 뮤직비디오에서 삭발한 모습으로 등장해 화제를 모은 바 있다.
한편 XG는 'Xtraordinary Girls'의 약자로, 상식과 틀에 얽매이지 않는 음악과 퍼포먼스를 지향하는 그룹이다. 힙합과 R&B 기반의 음악, Y2K·하라주쿠 감성의 비주얼로 글로벌 팬층을 넓히며 데뷔 이후 SNS 팔로워 수는 450만 명을 넘어섰다.
narusi@sportschosun.com
