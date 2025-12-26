김동완, 'SNS '가난 밈' 직격…"가난은 훔쳐 쓸 감정 아냐"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 이른바 '가난 챌린지'가 확산하는 가운데, 가수 겸 배우 김동완이 해당 현상을 강하게 비판하고 나섰다.
겉으로는 가난을 풍자한 듯 보이지만, 실상은 경제적 여유를 우회적으로 과시하는 콘텐츠라는 지적이 나온다.
이어 "지금도 돈이 없어 삼각김밥 하나를 살지 말지 고민하는 대학생들의 손에 먹고살기 위한 폰이 쥐어져 있으니. 단톡방에서만 하시길. 그래서 난 단톡을 안 하지만"이라고 이야기했다.
김동완의 발언은 '가난 챌린지'가 실제 빈곤이 지닌 무게와 고통을 삭제한 채 하나의 밈(meme)으로 소비되고 있다는 비판과 맞닿아 있다.
실제 가난이 동반하는 주거 불안, 교육 격차, 사회적 낙인 등은 사라지고, '가난'이라는 단어만이 자조적 장치로 차용되고 있다는 것이다.
누리꾼들 역시 "가난이 유행이나 웃음의 소재가 될 수 있느냐", "부를 드러내는 것보다 더 불쾌하다", "트렌드라도 넘지 말아야 할 선이 있다"는 반응을 보이며 비판에 힘을 보탰다.
