김동완, 'SNS '가난 밈' 직격…"가난은 훔쳐 쓸 감정 아냐"

기사입력 2025-12-26 14:51


김동완, 'SNS '가난 밈' 직격…"가난은 훔쳐 쓸 감정 아냐"

[스포츠조선 김준석 기자] 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 이른바 '가난 챌린지'가 확산하는 가운데, 가수 겸 배우 김동완이 해당 현상을 강하게 비판하고 나섰다.

최근 인스타그램과 엑스(X·옛 트위터) 등 SNS에서는 '이 지긋지긋한 가난'이라는 문구와 함께 고가의 소비를 드러내는 게시물이 잇따라 올라오고 있다.

비행기 일등석 사진, 외제차 스마트키, 명품 구매 인증 사진 등에 '가난'을 자조적으로 표현하는 문구를 덧붙이는 방식이다.

겉으로는 가난을 풍자한 듯 보이지만, 실상은 경제적 여유를 우회적으로 과시하는 콘텐츠라는 지적이 나온다.

이 같은 흐름에 대해 김동완은 자신의 SNS를 통해 "이걸 자조 섞인 농담이라고 하기에는 타인의 결핍을 소품처럼 다루는 것처럼 보인다"고 지적했다.

그는 "가난은 농담으로 쓰기 힘든 감정"이라며 "웃기기 위해 할 수 없는 말들이 있고, 지양해야 할 연출이 있다"고 덧붙였다.

이어 "지금도 돈이 없어 삼각김밥 하나를 살지 말지 고민하는 대학생들의 손에 먹고살기 위한 폰이 쥐어져 있으니. 단톡방에서만 하시길. 그래서 난 단톡을 안 하지만"이라고 이야기했다.

김동완의 발언은 '가난 챌린지'가 실제 빈곤이 지닌 무게와 고통을 삭제한 채 하나의 밈(meme)으로 소비되고 있다는 비판과 맞닿아 있다.


실제 가난이 동반하는 주거 불안, 교육 격차, 사회적 낙인 등은 사라지고, '가난'이라는 단어만이 자조적 장치로 차용되고 있다는 것이다.

누리꾼들 역시 "가난이 유행이나 웃음의 소재가 될 수 있느냐", "부를 드러내는 것보다 더 불쾌하다", "트렌드라도 넘지 말아야 할 선이 있다"는 반응을 보이며 비판에 힘을 보탰다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상인, 자폐 진단 받은 첫째 아들 근황..."7개월 만에 많이 달라졌다"

2.

강남, 또 사고 쳤다...♥이상화 경악한 역대급 스케일 '35kg 케밥 파티'

3.

케이윌, 옥상정원 있는 럭셔리 3층 주택 공개 "부모님께 아파트 선물"

4.

45세 장윤정, 셋째는 없다..“스치기만 해도 임신. 산부인과서 조심하라고”

5.

박나래·키 빠진 '나혼산', 이주승이 전면에 나섰다...'시청률 반등' 될까

연예 많이본뉴스
1.

이상인, 자폐 진단 받은 첫째 아들 근황..."7개월 만에 많이 달라졌다"

2.

강남, 또 사고 쳤다...♥이상화 경악한 역대급 스케일 '35kg 케밥 파티'

3.

케이윌, 옥상정원 있는 럭셔리 3층 주택 공개 "부모님께 아파트 선물"

4.

45세 장윤정, 셋째는 없다..“스치기만 해도 임신. 산부인과서 조심하라고”

5.

박나래·키 빠진 '나혼산', 이주승이 전면에 나섰다...'시청률 반등' 될까

스포츠 많이본뉴스
1.

홍명보호 긴장해라! 멕시코 최대 변수 등장..."국대 역사상 가장 영향력 있던 선수" 韓 울렸던 레전드, 대표팀 승선 가능성 점화

2.

가난한 팀이 미쳤어요! 돈이 어디서 났지? 김하성 거절 → 유망주한테 1888억 '클럽 레코드' 쐈다

3.

'결국 올 것이 왔나?' 활용도 애매한 김혜성, 트레이드설 급부상. 현실화 가능성 충분하다

4.

"다저스 김혜성 외면했잖아" 美매체 왜 옹호했나…"30점이라고? 부당해"

5.

'이게 무슨 날벼락?' 모하메드 살라, 성탄메시지에 종교적 갈등 왜?…SNS 'X마스 트리' 사진에 무슬림 '발끈'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.