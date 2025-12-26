'13남매 출산' 남보라 엄마, 담석증·요로결석 고백..."몸에서 사리 나왔다"

기사입력 2025-12-26 15:23


'13남매 출산' 남보라 엄마, 담석증·요로결석 고백..."몸에서 사리 …

[스포츠조선 김수현기자] '신상출시 편스토랑' 남보라 어머니가 힘들었던 과거를 회상한다.

26일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑'/연출 윤병일)에서는 국민장녀 남보라가 준비한 남가네 체육대회 현장이 공개된다.

남보라 부모님과 13남매까지 가족이 완전체로 방송에 출연하는 것은 '인간극장' 이후 약 20여 년 만이라고. 이 과정에서 13남매를 낳고 기른 남보라 어머니가 직접 털어놓은 과거 이야기가 금요일 저녁 안방에 뭉클한 감동을 안겨줄 전망이다.

이날 공개되는 VCR에서는 남보라가 지난 방송에 이어 엄마와 함께 대가족을 위해 역대급 대용량 요리를 했다. 요리 실력은 물론 손이 빠른 것까지 꼭 닮은 모녀는 가족들을 생각하며 바쁘게 움직였다. 모녀의 체계적인 업무 분담에 '편스토랑' 식구들은 "공장인 줄 알겠다"며 감탄했다.


'13남매 출산' 남보라 엄마, 담석증·요로결석 고백..."몸에서 사리 …
함께 요리하며 모녀의 수다도 터졌다. 남보라는 엄마에게 "우리 키우면서 울었던 적 있어?"라고 물었다. 엄마가 "많지"라고 답하자 남보라는 "진짜? 나 엄마 우는 거 못 봤는데…"라며 깜짝 놀랐다고.

이에 남보라 엄마는 "애 키우기 힘들다고 아이 앞에서 우니?"라며 항상 강인했던 엄마 모습과 달리 혼자 힘든 순간이 많았음을 내비쳤다.

이어 엄마가 털어놓은 이야기는 모두를 놀라게 했다. "너(남보라)하고 다윗(8번)이 화상 입었을 때 가장 힘들었다"라며 당시의 사고를 떠올린 것. 남보라 역시 그때 상황을 회상하며 "피부이식 이야기까지 나왔었다"라고 심각했던 상황을 전했다. 이어 남보라 엄마는 13남매를 키우며 가장 힘들었던 순간을 털어놨는데, 이 이야기를 들은 '편스토랑' 식구들 모두 깜짝 놀라며 "말로 다할 수 없이 힘들었겠다"고 공감했다고. 엄마가 꼽은 가장 힘들었던 순간은 언제였을까.


'13남매 출산' 남보라 엄마, 담석증·요로결석 고백..."몸에서 사리 …
엄마의 이야기를 듣던 남보라는 "우리 다 키우느라 엄마가 그렇게 아팠나 봐"라며 가슴 아파했다. 실제로 남보라 엄마는 담석증 수술, 요로결석 등으로 고생했다고. 남보라는 "진짜 엄마가 도 닦듯이 우리 키우다가 몸에서 사리가 나왔다"며 안타까워했다.


무한한 사랑으로 13남매를 키워낸 남보라 엄마, 그런 엄마를 누구보다 이해하는 국민 장녀 남보라의 진솔한 이야기는 12월 26일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 만날 수 있다.

shyun@sportschosun.com

