'87세' 최고령 여배우 김영옥, '10CM의 쓰담쓰담' 출격..임영웅 …

|
|
[스포츠조선 조지영 기자] 87세의 나이로 국내 최고령 여배우 타이틀을 가진 배우 김영옥이 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'에 출격한다.
와우산레코드 소속 아티스트 요조, 옥상달빛, 강아솔, 장들레, 썬더릴리, 루카 마이너는 이날 '와우산스'라는 이름으로 완전체 데뷔 첫 무대를 선보인다. 옥상달빛의 김윤주는 "와우산레코드의 대표이자 센치비(십센치)의 '찐' 부인"이라는 센스 있는 자기소개로 현장을 뜨겁게 달궜다는 후문. 특히 십센치와 김윤주는 부부로는 처음으로 '더 시즌즈'에서 듀엣 무대를 선보일 예정이라 쉽게 볼 수 없는 투샷에 대한 궁금증이 증폭된다.
배우 박성웅은 가수 데뷔 52일 차 노건으로 출연해 묵직한 존재감으로 현장을 압도한다. "노래하기 딱 좋은 날씨네"라는 명대사와 함께 관객을 단번에 사로잡은 박성웅은 가수 예명을 노건으로 짓게 된 이유를 밝혀 눈길을 끈다. 또한 목 컨디션 난조에도 놀라운 성량으로 탄탄한 가창력을 선보여 모두의 박수 갈채를 받았다는 후문이다.
평소 소수빈의 팬임을 밝힌 정승환은 '더 시즌즈' 제작진에게 간곡하게 요청한 끝에 드디어 소수빈과의 듀엣 무대를 성사해 두 보컬리스트의 만남에 기대감을 높인다. 정승환의 신곡 뮤직비디오에 배우 김영옥이 출연한 것을 인연으로, 이날 김영옥은 무려 데뷔 68년 만에 KBS 심야 뮤직 토크쇼에 처음 출연해 모두의 이목을 집중시킨다.
김영옥은 십센치를 향해 "이름을 왜 그렇게 지었냐"며 처음부터 거침없는 입담으로 관객들을 들썩이게 했다는 전언이다. 또한 유튜버로 데뷔해 'MZ 할머니'로 젊은 층에게도 인기를 얻게 된 사연부터 가수 임영웅을 향한 뜨거운 팬심 고백까지 연륜과 내공이 느껴지는 토크를 선보인다. 여기에 정승환과 세대를 뛰어넘는 듀엣 무대로 짙은 여운을 남길 예정이다.
연준은 신곡 'Talk to You(토크 투 유)'로 완성형 라이브 퍼포먼스의 정수를 선보여 십센치의 감탄을 자아낸다. 이 가운데 해병대 군복을 맞춰입은 곽범, 로이킴이 깜짝 등장해 연준과 예상치 못한 케미를 선보인다고. 특히 곽범, 로이킴, 십센치는 연준의 'Talk to You' 챌린지에 과감하게 도전하는데 이내 로이킴이 "저 발라드 가수다"라며 좌절해 현장을 파안대소하게 만들 전망이다. 또한 곽범과 로이킴은 해병대 스웨그를 제대로 보여줄 듀엣 무대를 선보이는데, 두 사람의 해병대 케미는 본 방송을 통해 만날 수 있다.
한편, KBS2 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담' 2025 송년 특집 '위대한 센치비 파티'는 26일 밤 10시 KBS2에서 방송된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com