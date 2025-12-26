'이제는 팀에 더 큰 도움이 될 차례!' 부천FC1995, 갈레고와 20…

'이제는 팀에 더 큰 도움이 될 차례!' 부천FC1995, 갈레고와 2026년에도 동행. 1년 계약연장 발표
|갈레고. 부천FC1995 제공
프로축구 부천FC1995(구단주 조용익 부천시장, 이하 부천)가 2026년에도 갈레고와 함께한다. 이로써 갈레고는 부천의 첫 K리그1 여정에 동행하게 됐다.
갈레고는 2025시즌 리그 28경기에 출전해 6득점 4도움을 기록했다. 부상으로 잠시 팀을 이탈하기도 했지만, 뛰어난 스피드와 개인 기술까지 출전하는 경기에서 좋은 모습을 보이며 활약했다. 승강PO 2차전에서는 후반 킥오프와 동시에 득점으로 승격에 쐐기를 박았다.
올 시즌 부천의 '갈(레고)바(사니)몬(타뇨) 트리오'로 팀 공격에 힘을 더한 갈레고는 특히 바사니와 브라질 리그에서 함께 뛰었던 경험을 토대로 선의의 경쟁을 이어가며 좋은 시너지를 내기도 했다.
또한 갈레고는 2022시즌부터 K리그에서 뛰며, K리그1 69경기 출전 경험이 있다. 갈레고의 K리그1 무대 경험이 새 시즌 팀에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.
이영민 감독은 갈레고에 대해 "지난 겨울 이적시장에서 갈레고를 영입하기 위해 많은 노력을 들였고, 그만큼 좋은 활약을 보여주며 승격까지 함께할 수 있었다. 이제 더 큰 무대에 오른 만큼 갈레고의 개인 기술과 스피드까지 팀에 큰 도움이 될 것"이라며 기대감을 드러냈다.
갈레고는 "부천과 계속 함께할 수 있어 기쁘다. K리그1 승격으로 더 중요한 시기가 됐으니, 2025시즌보다 더 좋은 활약을 보여 팀에 보탬이 될 수 있도록 노력하겠다"고 계약 연장 소감을 전했다.
한편 갈레고를 비롯한 부천 선수단은 1월 동계 전지훈련을 시작으로 2026시즌 준비에 들어간다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
