홍석천, 입양한 성인 자녀 '부동산 관심'에 의미심장 일침..."형 재산 알기 때문"
[스포츠조선 김수현기자] 두 아이의 아빠 홍석천이 성인 자녀들의 고민에 대해 이야기 했다.
26일 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에는 '엄빠들의 현실 육아 고민 I 《육아는 어려워》이웃집 가족들 EP.2' 영상이 업로드 됐다.
이날 두 딸의 아빠 곽범은 "규진씨, 사유리 씨는 애들 어린이집 등원시키고 온 거냐"라 물었고 사유리는 "젠은 유치원에 있다" 김규진 역시 "저도 시터님이 등원시켜주셨다"라 답했다.
이에 곽범은 이미 성인이 된 아이들의 아빠인 홍석천에게 "형은 애들이 다 커가지고 어린이집, 이런 얘기는 없겠다"라 물었다. 홍석천은 "이제 우리 애들은 취업, 꿈, 결혼, 아파트 이런 거에 관심이 있다"라 답했다.
곽범은 "아파트 이런거에 벌써 관심 있는 거는 형님의 재산을 알기 때문이다. 그 나이부터 아파트 관심이 없다"라고 의미심장한 말을 했다.
이에 홍석천은 "아니다. (아이들이 앞으로) 어떤 플랜을 짜야 하는지 하는 거다"라고 해명했다.
한편 홍석천은 지난 2008년 이혼한 친누나의 두 아이를 입양해 법적으로 아버지가 됐다. 이후 성씨 변경을 법원에 요청, 두 아이의 성은 홍으로 바뀌었다.
