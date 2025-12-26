홍석천, 입양한 성인 자녀 '부동산 관심'에 의미심장 일침..."형 재산 알기 때문"

기사입력 2025-12-26 20:34


홍석천, 입양한 성인 자녀 '부동산 관심'에 의미심장 일침..."형 재산…

[스포츠조선 김수현기자] 두 아이의 아빠 홍석천이 성인 자녀들의 고민에 대해 이야기 했다.

26일 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에는 '엄빠들의 현실 육아 고민 I 《육아는 어려워》이웃집 가족들 EP.2' 영상이 업로드 됐다.


홍석천, 입양한 성인 자녀 '부동산 관심'에 의미심장 일침..."형 재산…
이날 두 딸의 아빠 곽범은 "규진씨, 사유리 씨는 애들 어린이집 등원시키고 온 거냐"라 물었고 사유리는 "젠은 유치원에 있다" 김규진 역시 "저도 시터님이 등원시켜주셨다"라 답했다.

이에 곽범은 이미 성인이 된 아이들의 아빠인 홍석천에게 "형은 애들이 다 커가지고 어린이집, 이런 얘기는 없겠다"라 물었다. 홍석천은 "이제 우리 애들은 취업, 꿈, 결혼, 아파트 이런 거에 관심이 있다"라 답했다.


홍석천, 입양한 성인 자녀 '부동산 관심'에 의미심장 일침..."형 재산…
곽범은 "아파트 이런거에 벌써 관심 있는 거는 형님의 재산을 알기 때문이다. 그 나이부터 아파트 관심이 없다"라고 의미심장한 말을 했다.

이에 홍석천은 "아니다. (아이들이 앞으로) 어떤 플랜을 짜야 하는지 하는 거다"라고 해명했다.

한편 홍석천은 지난 2008년 이혼한 친누나의 두 아이를 입양해 법적으로 아버지가 됐다. 이후 성씨 변경을 법원에 요청, 두 아이의 성은 홍으로 바뀌었다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

주사이모 논란 박나래, 강남 아빠까지..“얼굴 멍? 합법으로 맞아” 과거 발언 주목

2.

'임창정♥' 서하얀, '60억 건물 경매 위기' 속...자식들 앞에서 결국 눈물

3.

서예지, '사생활 논란' 딛고 무대 오른다…'사의 찬미'로 연극 도전

4.

박명수, 85억 슈퍼카 앞 소신 "차는 운송수단일 뿐, 국산차가 편하다"(할명수)[종합]

5.

한채아, 몸무게 집착..46kg에 '띠용'.."젊었을 때 나이만 믿고 관리 안 해"

연예 많이본뉴스
1.

주사이모 논란 박나래, 강남 아빠까지..“얼굴 멍? 합법으로 맞아” 과거 발언 주목

2.

'임창정♥' 서하얀, '60억 건물 경매 위기' 속...자식들 앞에서 결국 눈물

3.

서예지, '사생활 논란' 딛고 무대 오른다…'사의 찬미'로 연극 도전

4.

박명수, 85억 슈퍼카 앞 소신 "차는 운송수단일 뿐, 국산차가 편하다"(할명수)[종합]

5.

한채아, 몸무게 집착..46kg에 '띠용'.."젊었을 때 나이만 믿고 관리 안 해"

스포츠 많이본뉴스
1.

"김하성 계약=악몽의 전조" 美언론 섬뜩 저주 WHY → 근거 살펴보니 '끄덕끄덕'

2.

8연패 장소연 감독 "너무 간절" vs 뒤통수 뜨거운 1위 김종민 감독 "2위 신경쓰여"

3.

한화생명e스포츠, 1월 3일 고양시 킨텍스에서 시즌 개막 팬 페스트 개최

4.

"스승 리피 감독의 지도력 계승" 위기의 이탈리아 가투소 감독의 다짐…2006년W 레전드 '벤치마킹'으로 위기 돌파

5.

"1년 내내 무시당한 김혜성" → 다저스, 이렇게 뒤통수? '쓸모 많은데 싸' 트레이드 자산 취급 나왔다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.