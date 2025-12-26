홍석천, 입양한 사춘기 딸과 전쟁 "너무 창피해...외출금지 시켜도 반항"
[스포츠조선 김수현기자] 방송인 홍석천이 사춘기 딸과 싸웠던 현실 육아를 고백했다.
26일 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에는 '엄빠들의 현실 육아 고민 I 《육아는 어려워》이웃집 가족들 EP.2' 영상이 업로드 됐다.
홍석천은 "저도 우리 딸하고 사춘기 때 싸웠던 게 기억이 나는데, (딸이) 여중생인데 화장을 하더라"라며 "할 수도 있지"라는 여론에 다시 격분해 "너무 말도 안되는 화장을 한 거다"라고 흥분했다.
그는 "좀 이상하고 촌스럽게 화장을 했다. 여기 볼에 홍조를 해서 너무 말도 안되게, 얼굴 못생기게 막 메이크업을 하고 자기는 계속 예쁜척 하고 있는 거다"라 회상했다.
홍석천은 "내가 '너 이거 안된다. 이러고 밖에 어딜 나가냐. 집에만 있어라. 절대 안된다. 지워라' 해도 '이게 요즘 유행이라고, 친구들 다 이래!' 하는데 친구들이 정답은 아니지 않냐. 애들이 그걸 모르더라. 어른들 얘기를 그 당시에는 안듣는다"라고 한탄했다.
이에 사유리는 "게이 삼촌이 미적 감각이 뛰어지 않냐"라 편을 들었고 홍석천은 "탑게이 아빠를 두고 있는데 애들이 이따위로 촌스럽게 메이크업을 하는 게 내 입장에서는 막 너무 창피한 거다"라 털어놓았다.
곽범은 '사춘기 딸을 어떻게 대해야 하냐'라 물었고 사유리는 "아무것도 하지 마라. 뭔가 하려고 하면 더 힘들어한다. 저는 제가 사춘기 때가 아직도 기억이 난다"라 자기 이야기를 꺼냈다.
그는 "전화기로 남사친이랑 얘기할 수도 있지 않냐. 근데 우리 아빠가 통화하는 내용을 듣고 싶은 거다. 그래서 제 옷장 안에서 듣고 있었다. 뭔가 소리가 나니까 열어봤는데 아빠가 나왔다. 진짜 싫었다"라 회상해 웃음을 자아냈다.
한편 홍석천은 지난 2008년 이혼한 친누나의 두 아이를 입양해 법적으로 아버지가 됐다. 이후 성씨 변경을 법원에 요청, 두 아이의 성은 홍으로 바뀌었다.
