소녀시대 '밥값 계산' 진실 밝혀졌다...효연, "돈 잘 번다" 말에 고…

소녀시대 '밥값 계산' 진실 밝혀졌다...효연, "돈 잘 번다" 말에 고개 저었다

기사입력 2025-12-26 22:49


[스포츠조선 김수현기자] 그룹 소녀시대의 효연이 끈끈한 멤버들간 우정을 자랑했다.

26일 방송된 MBN 채널S '전현무계획3'에서는 소녀시대 효연이 '먹친구'로 출연했다.

한참 먹방을 펼치던 중 곽준빈은 "소녀시대 멤버들끼리 밥을 먹으면 밥값은 누가 계산하냐. 진짜 궁금하다"라 질문했다.

이에 전현무는 "효연이 네가 내야지, 잘 버는데"라 했지만 정작 효연은 "윤아, 태연이가 더 잘 벌텐데"라며 웃었고 곽준빈은 "누가 내도 안이상하다"라며 끄덕였다.

효연은 "대부분 만나는 날이 경사 있는 날이다. 무슨 생일이나... 만나자 한 사람이 낸다"라 답했다.


전현무는 "아무도 얘기 안하는 거 아니냐. 단톡방 조용하지?"라며 농담했지만 효연은 "근데 멤버들이 잘 사준다. 서로 돈을 내려고 한다"라 설명했다.

'멤버들끼리 싸운 적 없냐'는 질문에 효연은 "너무 오래된 연인처럼 배려를 많이 한다. 초반에는 아예 더 안싸웠다. 너무 바빠서 싸울 시간이 없었다. (데뷔 당시) 10대지 않냐. 스케줄하고 들어오면 대화하고, MT온 것처럼 놀았다. 분위기가 좋았다. 처음에는 그냥 친구 같았다"라 밝혔다.


효연은 "그때 윤아가 드라마 '너는 내 운명' 촬영을 하면서 엄청 바빴을 때다 소녀시대 활동과 드라마 촬영이 겹쳐서 잠 잘 시간이 겨우 2~3시간이었다. 우리는 그때까지 안자고 있었다. (윤아가) 우리 보면 다시 힘이 솟나보다. 세 시간 수다 떨고 다시 스케줄 하러 나갔다"라며 힘들었지만 행복한 소녀시대 활동에 대해 회상했다.


곽준빈과 전현무는 입을 모아 "그래서 오래 활동하는 구나"라며 감탄했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.