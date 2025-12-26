홍석천, 입양한 자녀 '왕따 걱정'에 학부모 행사 불참..."가족사진에 내가 없다"

기사입력 2025-12-26 23:42


[스포츠조선 김수현기자] 방송인 홍석천이 자녀들에 대한 현실 육아 고민으로 공감을 자아냈다.

26일 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에는 '엄빠들의 현실 육아 고민 I 《육아는 어려워》이웃집 가족들 EP.2' 영상이 업로드 됐다.

이날 홍석천은 '게이 아빠'를 둔 딸과 아들들에 대해 솔직한 고백을 했다.


홍석천은 "운동회, 입학식, 졸업식 이때가 제일 머리 아팠다. 나는 일부러 안갔다. 우리 딸 아들 친구들한테 내가 아빠라는 걸 들키고 싶지 않았다. 왕따 이런 거 당할까봐"라 털어놓았다.

그는 "그래서 오히려 나는 그런 날들은 일부러 침대에서 자는 척을 했다"면서 "그래서 사진을 봤을 때 우리가 같이 찍은 사진이 없는 거다. (시간이) 지나고 나니까. 나는 가족이라고 생각하고 있는데 가족 사진을 봤을 때 내가 없는 거다. 아이들의 성장기에"라고 속상해 했다.


이어 "그래서 너무 마음이 아파서 어느날 그냥 애들한테 '우리 가족사진 찍자' 해서 전체 가족 사진을 찍었다. 우리 부모님과 나의 아이들도 이렇게 같이 있으니까 '가족사진이 이런 느낌이 있구나' 싶었다"라고 전했다.

한편 홍석천은 지난 2008년 이혼한 친누나의 두 아이를 입양해 법적으로 아버지가 됐다. 이후 성씨 변경을 법원에 요청, 두 아이의 성은 홍으로 바뀌었다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

