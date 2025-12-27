곽준빈, 결혼 2개월만에 '별거 생활' 고백..."보름간 아내 본 적 없…

|
[스포츠조선 김수현기자] 결혼한지 2개월이 된 유튜버 곽준빈이 '각집살이'를 고백했다.
간판도 없는 회 맛집에 곽준빈은 "제가 그저께까지 노르웨이의 국경에 있었는데 거기서 먹은 연어랑 비교가 안된다"라며 감탄을 연발했다. 전현무는 "노르웨이 연어는 맛있지 않냐"라 물었고 곽준빈은 "거의 구이밖에 없지 않냐"라며 극찬을 이어갔다.
효연은 "지금 너무 알콩달콩 좋을 때 아니냐"라며 최근 결혼한 곽준빈의 신혼을 궁금해 했다.
전현무는 "지금 결혼한지 며칠 됐냐"라 물었고 곽준빈은 "지금 결혼식 기준 한 달 반 됐다"라면서도 "제가 집에 거의 잘 안있는다"라 했다.
여행 유튜버인 곽준빈은 아무래도 집에 있는 시간이 적다고. 그는 "아내를 본 건 거의 보름 됐다. 심지어 지금 따로 살고 있다"라 했다.
곽준빈은 "곧 출산한다"라 답해고 효연은 "축하드린다"라면서도 씁쓸해 해 웃음을 자아냈다.
한편, 곽튜브는 지난 10월 5세 연하의 공무원 여자친구와 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다. 곽튜브의 아내는 현재 임신 7개월로, 내년 3월 출산 예정인 것으로 전해졌다.
