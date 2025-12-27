곽준빈, 결혼 2개월만에 '별거 생활' 고백..."보름간 아내 본 적 없다"

기사입력 2025-12-27 06:30


곽준빈, 결혼 2개월만에 '별거 생활' 고백..."보름간 아내 본 적 없…

[스포츠조선 김수현기자] 결혼한지 2개월이 된 유튜버 곽준빈이 '각집살이'를 고백했다.

26일 방송된 MBN 채널S '전현무계획3'에서는 소녀시대 효연이 '먹친구'로 출연했다.

이날 경주에 도착한 전현무는 "오늘 황리단길 갈거라고 다들 생각하시겠지만 우린 안 간다. 우리는 '찐'으로 간다. 골목골목으로 간다"라고 자신만만하게 외쳤다.

간판도 없는 회 맛집에 곽준빈은 "제가 그저께까지 노르웨이의 국경에 있었는데 거기서 먹은 연어랑 비교가 안된다"라며 감탄을 연발했다. 전현무는 "노르웨이 연어는 맛있지 않냐"라 물었고 곽준빈은 "거의 구이밖에 없지 않냐"라며 극찬을 이어갔다.

매운탕 살점을 다 가져간 전현무는 "오늘이 크리스마스 다음날인데 너는 사랑하는 이와 보냈겠지만 나는... 이러고 있지 않나. 먹기라도 해야지"라고 해명했다. 곽준빈은 "전혀 기분 나쁘지 않냐. 제가 덜어드렸어도 그렇게 드렸을 거다"라며 여유롭게 웃었다.


곽준빈, 결혼 2개월만에 '별거 생활' 고백..."보름간 아내 본 적 없…
곽준빈은 "이전에 처음으로 아내랑 김장을 한다. 결혼하고 김장하는 게 로망이라더라"라 했고, 전현무는 "귀엽다. 남편이랑 김장하는 게 로망이래? 나도 갈까?"라고 부러워 했다.

효연은 "지금 너무 알콩달콩 좋을 때 아니냐"라며 최근 결혼한 곽준빈의 신혼을 궁금해 했다.

전현무는 "지금 결혼한지 며칠 됐냐"라 물었고 곽준빈은 "지금 결혼식 기준 한 달 반 됐다"라면서도 "제가 집에 거의 잘 안있는다"라 했다.


여행 유튜버인 곽준빈은 아무래도 집에 있는 시간이 적다고. 그는 "아내를 본 건 거의 보름 됐다. 심지어 지금 따로 살고 있다"라 했다.


곽준빈, 결혼 2개월만에 '별거 생활' 고백..."보름간 아내 본 적 없…
애틋한 두 사람에 전현무는 "아직 연애할 때랑 다를 바가 없지?"라 했고 효연은 "2세 계획은 없죠?"라 물었다.

곽준빈은 "곧 출산한다"라 답해고 효연은 "축하드린다"라면서도 씁쓸해 해 웃음을 자아냈다.

한편, 곽튜브는 지난 10월 5세 연하의 공무원 여자친구와 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다. 곽튜브의 아내는 현재 임신 7개월로, 내년 3월 출산 예정인 것으로 전해졌다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[속보] '캄보디아서 출산' 황하나, 마약혐의로 구속 "증거인멸 우려"

2.

'마약 혐의' 황하나, 자진 귀국 이유=출산 "아이 책임지고파"

3.

남보라, 母 안타까운 건강 상태에 오열 "몸에서 사리 나와" ('편스토랑')

4.

송혜교 "거울 보면 드는 생각? 어릴 땐 '통통, 살빼야지', 요즘은 '피곤해보여'"

5.

현빈♥손예진, 공과사 철저한 부부 "'청룡' 뒤풀이 따로, 다음날에도 각자 일했다"

연예 많이본뉴스
1.

[속보] '캄보디아서 출산' 황하나, 마약혐의로 구속 "증거인멸 우려"

2.

'마약 혐의' 황하나, 자진 귀국 이유=출산 "아이 책임지고파"

3.

남보라, 母 안타까운 건강 상태에 오열 "몸에서 사리 나와" ('편스토랑')

4.

송혜교 "거울 보면 드는 생각? 어릴 땐 '통통, 살빼야지', 요즘은 '피곤해보여'"

5.

현빈♥손예진, 공과사 철저한 부부 "'청룡' 뒤풀이 따로, 다음날에도 각자 일했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"김하성 계약=악몽의 전조" 美언론 섬뜩 저주 WHY → 근거 살펴보니 '끄덕끄덕'

2.

8연패 장소연 감독 "너무 간절" vs 뒤통수 뜨거운 1위 김종민 감독 "2위 신경쓰여"

3.

패패패패패패패패패! 페퍼저축은행, 9연패 연례행사인가.. 이기는 법 까먹었다 → 한국도로공사에 0-3 셧아웃

4.

참담한 9연패 감독, 1분 만에 기자회견장 떠났다

5.

합작 33승한 폰세-와이스의 대체자 화이트-에르난데스. 몇승하면 만족일까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.