홍석천, '입양한 딸' 결혼한다...기쁜 소식에 울컥 "예비사위 애교 많…

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 홍석천이 곧 '장인어른'이 된다고 밝혔다.
최근 딸이 결혼준비를 시작했다는 홍석천은 "딸이 먼저 얘기하더라. 또 나한테 묻는 얘기가 '손님을 부를 거면 몇 명이 올 거 같아요?' 하는 거다"라 했다.
딸이 결혼한다는 생각만 해도 열받는다는 곽범은 홍석천은 "당연히 좋은 남자 만나서 결혼을 해야 하는데 안될 거 같다"라며 딸의 결혼을 앞둔 홍석천에게 "예비 사위 마음에 쏙 들어요?"라고 기습 질문을 했다.
홍석천은 차마 말을 하지 못하고 뜸을 들이며 '무언의 부정'을 했다. 곽범은 "아닌가보다. '쏙'은 없더라. 딸 남편으로 누가 오든 '썩~' 인 거 같다. 아빠 입장에서 단점 하나를 찾아내는 거 같다"라 했다.
홍석천은 "예비사위가 머리숱은 많아서 좋다"면서 "예비사위가 부산 애인데 애교가 있다"라고 그제서야 칭찬했다.
'예비 사돈은 홍석천을 마음에 들어하냐'는 사유리에 홍석천은 "그게 문제다. 아직 상견례를 안했다"라며 "별 걱정하진 않는게 은근 내가 어른들한테 인기가 많다"라고 자신감을 보였다.
한편 홍석천은 지난 2008년 이혼한 친누나의 두 아이를 입양해 법적으로 아버지가 됐다. 이후 성씨 변경을 법원에 요청, 두 아이의 성은 홍으로 바뀌었다.
