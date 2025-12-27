전현무, 통 큰 미담...다른 팀 회식비까지 모두 쐈다 '대상의 품격'

[스포츠조선 조윤선 기자] 2025 KBS 연예대상에서 영예의 대상을 거머쥔 전현무가 '사당귀'를 통해 새해 KBS 신입 아나운서들의 활약을 적극 돕겠다는 통 큰 신년 계획을 공개한다.

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회에 최고 시청률 6.8%를 기록하며, 185주 연속 동시간대 예능 1위의 쾌속행진을 이어갔다. (닐슨 코리아 기준)

오는 28일(일) 방송되는 '사당귀'에서 지난 2025 KBS 연예대상에서 최고의 경쟁상대로 손꼽힌 박보검을 물리치고 대상을 차지한 전현무가 이후 진행된 '사당귀' 녹화에서 후배 아나운서들을 위해서 발벗고 나서겠다는 포부를 밝힌다.

전현무는 "대상을 주셔서 감사합니다"라고 인사를 전한 후 "26년에 아시안게임이 있다. 북중미 월드컵도 있고 스포츠 빅이벤트가 많다. 제가 할 수 있는 건 최대한 하겠다"라며 KBS에서 적극 활약하겠다는 계획을 발표해 기대를 치솟게 한다. 특히 전현무는 "후배 아나운서와 함께 하는 콘텐츠를 많이 하고 싶다"라며 특별한 KBS 아나운서 후배 사랑을 드러내 모두의 박수갈채를 받는다.


위풍당당하게 대상MC로 우뚝 선 전현무를 지켜보던 박명수는 "솔직히 못 받길 바랐다"라더니 "나는 박보검이 받길 바랐다"라고 장난기 넘치는 질투를 폭발시킨다. 이에 전현무는 "보검이에게 따로 문자가 왔었다"라며 연예대상이 끝난 후의 후일담을 공개한다.

행사가 끝나고 치러진 회식에서 '사당귀' 뿐만 아니라 '더 시즌즈'의 회식비까지 모두 쏜 것으로 알려진 전현무와 박보검의 훈훈한 우정은 '사당귀' 본 방송을 통해서 공개된다.

한편, 스페셜 MC로 별이 출격하는 가운데 새해를 앞두고 훌쩍 자란 삼남매 드림, 소울, 송이의 이야기와 함께 삼남매와 하하의 닮은꼴을 공개한다고 해 관심을 집중시킨다.

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

