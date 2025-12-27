현빈, ♥손예진 주려고..."집에 가져가고 싶어" 사랑꾼 면모

오늘(27일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 378회에서는 '식재료 매니저' 이영자가 야심 차게 준비한 겨울 제철 요리가 공개된다. 이어 배우 현빈, 정우성, 노재원, 박용우, 강길우가 가맥집을 찾아와 현장 분위기를 달군다. 이들은 이영자가 정성껏 차려낸 제철 한상에 감탄, 직접 겉절이 담그기까지 도전하며 어디서도 볼 수 없던 소탈한 모습으로 시청자들의 관심을 모은다.
이영자는 배우들을 위해 강원도 양구 펀치볼 시래기로 맛을 낸 '시래기 떡볶이'와 강원도 용대리 황태로 만든 '황태국' 등 보약 같은 메뉴들을 아낌없이 내놓는다. 여기에 "귀한 분들을 대접할 귀한 식재료를 자랑하고 싶었다"며 특별히 공수해온 히든 식재료도 공개할 예정. 이에 배우들은 자리에서 기립하면서까지 감탄하는데. 특히 현빈은 "집에 가져가고 싶다"며 제철 식재료를 살뜰히 챙겨 '사랑꾼' 면모를 드러냈다고.
배우들의 요리 실력 또한 눈길을 끈다. 직접 겉절이 만들기에 나선 정우성과 현빈은 예사롭지 않은 감각으로 반전 요리 실력을 뽐낸다. 두 사람의 손맛에 더불어, 배우들의 솔직 담백한 토크가 더해지며 풍성한 재미를 선사한다. 고조된 분위기 속에 정우성은 급기야 소주를 꺼내드는가 하면, 이영자는 "집에 가기 싫다"는 찐 리액션을 발산해 웃음을 자아낸다고.
한편, 현빈은 아내 손예진의 요리 솜씨를 자랑하며 '아내 바보' 모먼트를 드러낸다. 그는 아내가 해준 최애 음식으로 김밥을 꼽으며, 아내의 할머니로부터 내려온 김밥 레시피를 공개한다고. 이어 현빈의 감미로운 즉석 노래 라이브까지 예고돼 기대감을 최고조로 끌어올린다. 또한 그동안 현빈을 "태평이"라고 부르며 친분을 주장해온(?) MC 홍현희와 현빈의 과거 에피소드도 전부 밝혀질 예정이다.
눈을 뗄 수 없는 이영자의 K-제철 요리는 오늘(27일) 토요일, 평소보다 이른 밤 11시 5분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.